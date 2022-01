Bølgen er din venn, men selv om du kan surfe lenge, er det ofte godt å vite når du skal klatre av surfebrettet og ta en ny bølge. Det samme gjelder for kryptovalutaer. 2021s mest givende kryptovalutaer er kanskje ikke de beste investeringene i 2022. For å unngå å kantre under de omvendte strømmene til en kryptovaluta, gir vi deg de 10 beste kryptovalutaene du bør følge med på i 2022.

Solana

Konkurransefortrinn: Solid rammeverk og fundamenter (raskere transaksjoner og minimale avgifter)

Solana er en av de altcoins som har fortsatt å vokse jevnt og trutt gjennom årene etter lanseringen i april 2009. Ved oppstarten var prosjektets hovedfokus å utnytte bitcoins tillatelsesløse natur for å tilby DeFi-løsninger som smarte kontrakter, betalingsbehandling, peer-to-peer sidelån, og stabile mynter. Solanas rammeverk tillater opptil 710 000 transaksjoner per sekund på et 1 GB nettverk uten datapartisjonering. Skalabeviset gir også brukere et høyt nivå av skalerbarhet og stordriftsfordeler med svært høy hastighet og svært lave transaksjonskostnader.

Hva betyr dette for investoren? Hva betyr det for deg? For det første har kryptovalutaer med solid konstruksjon mer bruk og funksjonalitet blant brukere, som sådan vil markedsverdien fortsette å vokse etter hvert som flere investorer henvender seg til Solana. En voksende markedsverdi og jevn økning i bruk og tilpasning betyr mer verdi for nettverket, og en verdistigning basert på funksjonalitet i stedet for tilfeldige volatilitetstopper.

Solana er kanskje ikke en mynt som er i spektakulært rally akkurat nå, men det er definitivt en kryptovaluta å holde øye med i 2022.

Konkurransefortinn: Mest populære orakel på markedet

Chainlink er et Ethereum-token som driver det desentraliserte orakelnettverket Chainlink. I motsetning til Ethereum og Bitcoin som kjører helt på blokkjedeteknologi, bruker Chainlink orakler for å hjelpe til med å koble blokkjeden til eksterne datakilder, APIer og betalingssystemer, og dermed får de tilgang til forskjellige typer data som ikke er tilgjengelige på blokkjeden.

Apputviklere bruker Chainlink for å sikre at appene deres fungerer bra. Dette betyr bare at etterspørselen etter Chainlink vil fortsette å øke gjennom årene, så vel som dets LINK-tokens. Det er en lys fremtid for Chainlink fordi flere selskaper vil fortsette å tilpasse Chainlink i sin drift. Dette er gode nyheter for investorer også. Siden Chainlink har store industrielle applikasjoner, betyr det at veksten av denne kryptovalutaen vil være mer organisk og vedvarende enn resten av de mer flyktige kryptovalutaene.

Konkurransefortrinn: Sterk til tross for krisen

Du vil kanskje ikke kjøpe Ripple akkurat nå, men dette er definitivt en mynt som du bør følge med. Ripple mistet nylig sin plass som den tredje mest verdifulle kryptovalutaen, men det er bare på grunn av tilfellet med SEC. I løpet av 2021 steg den 346 % gjennom året.

Hvis mynten fortsatt kan klare å levere så stor avkastning til tross for en pågående rettssak, tenk hvor godt den kan gå når saken er over? Ripple Labs tror saken vil bli løst i 2022, så det kan være lurt å følge med når dette er over.

Binance Coin (BNB)

K%onkurransefortinn: Mynt til den største utvekslingsplattformen

Binance er verdens desidert største kryptoutvekslingsplattform, og dens opprinnelige mynt BNB bør enhver investor ha på sin shortliste.

Binance-brukere som har BNB får tilgang til rabatterte handelsavgifter og raske transaksjoner. Ettersom Binance fortsetter å vokse, vil BNB også fortsette å vinne mer popularitet og øke markedsverdien.

Bare i 2021 leverte Binance coin, BNB, mer enn 1300 % avkastning til investorer. Det har vært mange samtaler rundt det faktum at Binance kan bli offentlig i løpet av det neste året eller to. Tenk hvor positivt det ville påvirke BNB.

Hvis du ikke allerede eier BNB, kan dette være det perfekte tidspunktet for å vurdere å legge den til din kryptoinvesteringsportefølje.

Konkurransefortrinn: Årets underdog

Dogecoin stikker seg ut som en av verdens mest suksessrike kryptovalutaer. Vi vet alle hvordan det startet. Dogecoin var en mememynt som skulle komme til å gi mer enn 4050% i avkastning for troende investorer.

Oppgangen begynte med at innflytelsesrike kjendiser som Elon Musk støttet aktivaet på sosiale medier. Andre kjendiser som påvirket prisen inkluderer Snoop Dogg og Miley Cyrus. Men kan meme-mynten vare evig på vibber og cruise?

Ryktene sier at DOGE er i ferd med å gå dårligere til tross for at mange investorer bruker den som betaling per nå, mens andre investerer i den rett og slett på grunn av dets rykte for bemerkelsesverdig vekstpotensial. Men én ting er sikkert: ettersom dens anvendelser i betalinger og selskaper øker, vil også verdien og avkastningen din som investor øke.

Bitcoin (BTC)

Konkurransefortrinn: Første og mest verdifulle kryptovaluta

Det er ikke nødvendig å si så mye om bitcoin. Dens rykte taler for seg selv. Den er også den første i sitt slag. Konge etter verdi og markedsverdi, du vil definitivt følge med bitcon i 2022. Ja, det kan komme noen knall og fall, men smarte investorer vet at disse fallene gir et enormt potensial for enda større belønninger.

Konkurransefortrinn: 2.0 oppgradering

Når det kommer til verdi, er Ethereum uten tvil på andreplass. Den smarte kontraktsbruken gjør den til en uunnværlig ressurs blant seriøse forretningsorienterte investorer.

Ethereum-blokkjeden er for tiden midt i en enorm oppgradering som vil gjøre den raskere og billigere å bruke hvis den lykkes. Til syvende og sist betyr dette at enda flere investorer vil bli tiltrukket av Ethereum, og verdien vil øke.

Polygon

Konkurransefortrinn: Integrering av Ethereum-systemer

På samme måte som Ethereum, prøver Polygon å håndtere mange tekniske problemer. Ved å koble til Ethereum-kompatible blokkjedenettverk, forsøker plattformen å lage Ethereums blokkjedenettverk samtidig som den tilbyr DeFi-løsninger. Dette er definitivt en aktør å se på i 2022.

Hedera (HBAR)

Konkurransefortrinn: Bruksområder for Top Gun-institusjoner

Hedera er mest kjent for raske transaksjoner og lave kostnader. Det er det mest brukte offentlige nettverket i bedriftsklassen som driver den desentraliserte økonomien. Eierne av Hedera er noen av de største institusjonene i verden. Dette inkluderer Alphabet (GOOGL), LG, Deutsche Telekom (DTEGY) og TATA Communications. Hvis disse massive institusjonene kan finne bruksområder for Hedera, viser det at dette nettverket er kommet for å bli, og mange flere organisasjoner vil ta i bruk HBAR over tid.

Konkurransefortrinn: Pioner konsesusalgoritme

Cardano lar brukere utføre transaksjoner og styre Cardano blokkjede-nettverk. Investorer setter alltid pris på stor grad av deltakelse. Med Cardanos hovedbok og brukstilfeller for smarte kontrakter kan du forvente at tilstrømningen av investorer vil fortsette å stige over årene, og da vil verdien av ADA også øde.