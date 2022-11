Topp 11 metavers krypto som vil skaffe deg en formue i 2023

Nå når vi snart trer inn i 2023 bringer det med seg en verden av muligheter til å investere i noen av beste metavers-kryptoene på både nær og lang sikt. Mens det store kryptokræsjet har tilbakestilt verdier over hele linja , har de nye investeringsmulighetene faktisk aldri vært bedre.

2023 vil bringe med seg noen av de beste metavers kryptogevinstene vi har sett, både nye og gamle. Mens noen av de eldre metavers kryptoene kan ta lengre tid å gjenvinne sine toppnivåer, har nykommere til metaverset en realistisk sjanse til å oppnå enorme gevinster fra og med 2023.

Fremtiden til metaverset

2022 var et tøft år for kryptomarkedet, både for prosjekter og plattformer innenfor og utenfor metaverset. Mens metavers NFT-er mistet praktisk talt like mye verdi som fungible valutaer som Bitcoin, viser de likevel potensiale om å gi rekordgevinster i 2023, ettersom at GameFi blir et fremtredende aspekt i fremtiden til metaverset.

Gaming blir stadig en større del av vår kultur, noe man tydelig kan se på det globale spillmarkedet som er anslått å overstige 250 milliarder dollar innen 2025. Med den økende populariteten til metaverset, spilling over internett og Play2Earn-mulighetene til GameFi – kan topp metavers krypto være med å skape noen enorme formuer.

11 Topp metavers krypto muligheter

Metacade (MCADE) – fellesskapsdrevet Gamefi-hub Decentraland (MANA) – virtuell verdensbygger Quint (QUINT) – boutique NFT markedsplass Sandbox (SAND) – virtuell verdensbygger MetaHero (HERO) – scanner eiendeler i den virkelige verden Axie Infinity (AXS) – NFT-basert blokkjededrevet spill NFT Worlds (WRLD) – Minecraft inspirert bygger Star Atlas (ATLAS) – sci-Fi MMORPG spill Illuvium (ILV) – rollespill (RPG) i en åpen verden Wizardia (WZRD) – fantasy rollespill (RPG) Lucky Block (LBLOCK) – NFT-lotterispill

1. Metacade (MCADE) – stjeler showet – fellesskapsdrevet Gamefi-hub

Med presale akkurat satt i gang er Metacade en av de nyeste og mest spennende av topp metavers-kryptoene som kommer i 2023. Metacade er en fullstendig desentralisert GameFi-hub, og en virtuell arkade der brukerne har makten til å forme fremtiden til spillbransjen.

Spillere og spillentusiaster avgjør hvilke spill som blir de mest populære, og hvilke spillutviklere som får støtte. Med en rekke måter å tjene penger på, inkludert å legge ut de beste spillene, skrive anmeldelser og delta i de mest spennende spillturneringene, vil Metacade være det beste stedet for å fordype deg i alt GameFi. Og det er spillerne selv som sitter i førersetet.

Brukere vil kunne kommunisere i sanntid, diskutere og stemme for hvilke spillutviklere som får støtte til å lage spillene sine, og på hvilke endringer som bør gjøres når det kommer til spilling innenfor Metacade-universet. Med det ekstra insentivet å tjene på alle disse bidragene vil størstedelen av formuen gå direkte til spillerne selv, i motsetning til spillselskapet.

>>> Du kan delta i Metacade presale her <<<

2. Decentraland (MANA) – virtuell verdensbygger

Decentraland er en av de originale metavers-prosjektene, som gir brukerne muligheten til å kjøpe og eie sin egen tomt med digitalt land. De har da muligheten til å bygge opp tomten som de ønsker, leie ut tomter til andre brukere samt lage spill og markedsplasser de kan bruke til å tjene penger.

Som et topp metavers kryptoprosjektene har Decentraland et godt rykte og en dedikert tilhengerskare. Men kræsjet i kryptomarkedet senket verdien betraktelig, noe som har ført til at tomtene med virtuelt land har blitt dyrere enn det markedet ser ut til å akseptere for øyeblikket.

3. Quint (QUINT) – boutique NFT-markedsplass

Quint er en av de mer unike topp metavers krypto å eie i 2023 med sin målsetning om å mikse sammen metaverset og den virkelige verden på nye måter. Som mange av de andre metavers kryptoprosjektene, lar de brukere kjøpe og selge på en NFT-markedsplass, stake sine tokens og spille for å tjene. De arrangerer også super staking-arrangementer der spillere kan tjene ekte belønninger som hotellopphold og rabatt på restauranter.

Quint lanserer også en boutique-markedsplass som gir brukerne muligheten til å få NFT-er skrevet ut, rammet inn og levert, slik at de har en fysisk representasjon av deres digitale NFT.

4. Sandbox (SAND) – virtuell verdensbygger

Sandbox, som Decentraland, er en digital verden der brukere kan kjøpe og bygge på sine egne tomter på akkurat den måten de selv ønsker. Med støtte fra etablerte investorer som SoftBank, og i samarbeid med spillselskapene Atari og produksjonsselskapene Lionsgate, planlegger Sandbox å skape unike verdener (som et «Hellboy»-temaprosjekt de har på vei.) Her kan brukerne kan utforske, bygge, handle og utforske nye måter på å tjene det digitale tokenet SAND.

5. MetaHero (HERO) – scanner eiendeler i den virkelige verden

MetaHero er nok et unikt prosjekt i listen av topp metavers krypto man bør ha i porteføljen i 2023. De ønsker å endre måten metaverset ser ut ved å lage verdens største, og mest realistiske, bibliotek av metavers-ressurser.

For å oppnå dette scanner MetaHero gjenstander og mennesker i den virkelige verden for å gjøre metaverset så realistisk som mulig. Dette betyr at i stedet for å ha en digitalt opprettet avatar, vil du ha en som ser akkurat ut som deg, og du kan kjøpe og bytte varer som er eksakte kopier av dem du finner i den virkelige verden.

6. Axie Infinity (AXS) – NFT-basert blokkjededrevet spill

Dette Pokemon-inspirerte spillet gir brukerne muligheten til å eie, oppgradere og kjempe mot andre skapninger, kjærlig kjent som Axies. Dette foregår i et digitalt univers skapt av Sky Mavis Studio.

Ved å fullføre oppdrag og andre aktiviteter i universet kan spillere motta belønninger, men det er en grense for hvor mye du kan tjene daglig. Dette har ført til kontroversiell utleie av eiendeler. Selv om kræsjet i kryptomarkedet har senket både verdien og populariteten til spillet regnes dette tokenet fortsatt som et topp metavers krypto å ha i porteføljen..

7. NFT Worlds (WRLD) – Minecraft-inspirert bygger

Denne topp metavers kryptoen kommer fra et spill med en åpen verden inspirert av det ekstremt populære spillet Minecraft, noe som gjør at spillerne enkelt kjenner seg igjen i spillet og hvordan det fungerer. Med en rekke forskjellige «verdener» kan brukere velge fra ulike kart for å utforske, bygge og samhandle med andre brukere.

De kan lage spill eller markedsplasser der varer i spillet kan byttes mot virkelig verdi. Og selv om det ikke er offisielt assosiert med Minecraft, vil det tillate kompatibilitet på tvers av plattformer, noe som betyr at alle med en Minecraft-konto også har tilgang til NFT Worlds.

8. Star Atlas (ATLAS) – sci-fi MMORPG spill

Star Atlas er et gigantisk multiplayer metavers-spill der spillerne må velge mellom en av de tre faksjonene som kjemper om kontroll over territorium og ressurser. Dette spillet kombinerer den omfattende verdenen til et MMORPG med inntjeningsmuligheten til GameFi NFT-er, og gir spillere muligheten til å tjene når de deltar i kamp, lager gjenstander og kriger.

Spillere kan påvirke utfallet av kamper, eller utforske sci-fi-universet romskipet deres for å finne eiendeler i spillet med ekte verdi i den virkelige verden.

9. Illuvium (ILV) – rollespill (RPG) i en åpen verden

Illuvium kombinerer skapnings-modellen til Axie Infinity med rollespillsjangeren. Det utfolder seg i en åpen verden hvor brukere kan utforske et levende og vakkert landskap hvor de kan fullføre oppdrag og oppdage skapninger kalt Illuvials. Illuvials har sine egne klasser, evner, styrker og svakheter, og med over 100 av dem vil det ta litt tid å samle dem alle.

De kan også bli kjøpt og solgt mellom brukerne, samt spesielle skins og andre samleobjekter som kan bli byttet mot ILV-tokens. Det vil kun bli utgitt 10 millioner tokens, noe som gir verdien til ILV mulighet til å øke etter hvert som populariteten i spillet øker. Dette gjør Illuvium til en topp metavers krypto med potensiale for å øke svært mye i verdi.

10. Wizardia (WZRD) – fantasy rollespill (RPG)

Neste i rekken er Wizardia, et populært fantasy-rollespill der brukere lager sine egne unike karakterer, levler dem opp og oppgraderer utstyret sitt i et forsøk på å bli den ultimate trollmannen. Spillet tilbyr ikke bare en vakker visuell stil, men også kaotiske PvP- og PvE-kamper der spillerne må bruke strategi så vel som rå makt for å klatre oppover topplistene over spillets beste trollmenn samtdidig som de tjener WZRD-tokens. Med et token som er langt fra toppnivået før kræsjet i kryptomarkedet tilbyr Wizardia en billig inngang til verden av topp metavers krypto.

11. Lucky Block (LBLOCK) – NFT-lotterispill

Lucky Block er en type NFT-spill som er tilnærmet likt et lotteri. Her har brukere sjansen til å vinne premier som inkluderer billetter til VM-kamper og luksusbiler.

Med et blokkjede-tilknyttet lotteri kan spillerne være trygge på at premieutbetalingen er mer jevnt fordelt og rettferdig, men for å ha en mulighet til å vinne de virkelig store premiene må du kjøpe deres Platinum Roller’s Club NFT, som naturligvis er en av de dyrere som tilbys.

Topp metaverse krypto i 2023 og utover

Etter at kryptomarkedet kræsjet i 2022 har verdien til mange av de beste metaverse-kryptoene falt betraktelig, og dette kan ha en negativ innvirkning på deres evne til å nå nye høyder i 2023. Heldigvis har ikke nyere metavers-prosjekter som Metacade negativ assosiasjon til kræsjet, noe som gir det en betydelig bedre sjanse til å stige i verdi raskere enn andre metavers krypto-tokens.

I Metacades GameFi-hub kan brukerne samhandle og tjene på en rekke spill og aktiviteter som å for eksempel å skrive anmeldelser. Man kan tjene Metacades MCADE-token på flere forskjellige måter enn noen andre av spillene på denne listen, noe som gjør det til en av de beste investeringsmulighetene for å skaffe deg en formue i 2023 og utover.

Dette er stedet hvor spillentusiaster og spillutviklere møtes for å skape fremtiden til metavers-gaming, og Metacade vil øke i popularitet og verdi like raskt som folk kan strømme til det.

Med sitt 9-trinns presale som for tiden i full gang kan man skaffe seg 100MCADE-tokens for $ 1, men de vil bli dyrere etter hvert som hvert trinn fullføres, noe som resulterer i en sluttpris på 34 MCADE for $ 1. Det kommer bare til å være 1,4 milliarder tokens tilgjengelig i presale, og de vil sannsynligvis bli fort utsolgt. Vi anbefaler derfor de som er interessert i å bli med så raskt som mulig for å få best mulig pris på denne fantastiske investeringen.