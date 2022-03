Topp 3 DeFi-protokoller som vokser veldig raskt akkurat nå

Tilgang til finansiering og kapital er noe av det viktigste for personlig økonomisk vekst. Men det sentraliserte finansielle systemet har gjort det vanskeligere for folk å oppnå denne uavhengigheten. Dette er grunnen til at DeFi går inn for å tilby utlånstjenester. Her er grunnen til at denne ideen varmes opp:

DeFi er fullstendig desentralisert, slik at folk kan få tilgang til lån hvor som helst i verden.

DeFi tillater også peer-to-peer utlånstjenester.

Det finne nye verktøy som lar långivere håndtere risiko effektivt.

Vel, hvis du er overbevist om at utlån er fremtiden til DeFi, så er det tre utrolige prosjekter du bør se på. Her er de:

GoldFinch (GFI)

GoldFinch (GFI) prøver å revolusjonere måten kryptostøttede lån tilbys gjennom DeFi-protokoller. Prosjektet er designet for å fjerne barrierene som har gjort det vanskelig for den gjennomsnittlige personen å få kryptolån.

Datakilde: Tradingview

GoldFinch støttes av store risikokapitalfirmaer og har vokst enormt. På et knapt år steg aktive utlån fra $250k til nesten $36 millioner. Over 200 000 mennesker i 18 forskjellige land drar allerede nytte av dette.

Celsius (CEL)

Celsius (CEL) er en altomfattende blokkjede med flere DeFi-funksjoner. Selv om plattformen ble spesialdesignet for å tillate opprettelse og distribusjon av DAPP-er, har den også vært i stand til å tiltrekke seg utlånsprotokoller. Brukere kan få pantelån med renter så lave som 1 %. Dette aspektet av Celsius-økosystemet har utvidet seg ganske mye.

Maker DAO (DAO)