Topp 3 kryptoalternativer til Axie Infinity

Spill-for-tjene-området til blokkjede-økosystemet har sett enorm vekst de siste månedene. Faktisk så Axie Infinity, som er et av hovedprosjektene innen play-to-earn, enorme gevinster i 2021. Her er grunnen til at play-to-earn vil fortsette å vokse:

Det er økt integrasjon av blokkjede-spill med metaverse

Play-to-earn har også sett økt NFT-integrasjon.

Vi vil sannsynligvis se økt institusjonell kapital mot play-to-earn.

Så hvis du vil ha solide Axie Infinity-alternativer, her er de 3 beste myntene du kan vurdere i mellomtiden.

Splinterlands (SPS)

Splinterlands (SPS) er stort sett et spill for å samle kort som også involverer raske kamper mellom spillerne. I hovedsak vil spillere få sjansen til å bygge en unik samling av kort, hver støttet av NFT-er. De vil så få sjansen til å kjempe mot hverandre i et bredt spekter av ferdighetsbaserte spill hvor vinnerne får belønninger.

Datakilde: Tradingview

Det er også mulig å kjøpe og selge samleobjekter innenfor Splinterlands-universet. Det opprinnelige og styringssymbolet for spillet heter Splintershards, og dets nåværende markedsverdi er rundt $65 millioner. Dette tyder på at det har potensial til å vokse mer.

Battle of Guardians (BGS)

Battle of Guardians (BGS) er utviklet av Unreal Engine, og er et flerspiller NFT-drevet kampspill. Det har også multikjedefunksjoner siden brukere kan få tilgang både via Binance Smart Chain eller Solana. Spillet tilbyr en virkelig oppslukende opplevelse og er et av de mest spennende play-to-earn-prosjektene på markedet akkurat nå.

CryptoKitties (WCK)