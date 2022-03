Topp 3 kryptomynter i musikk- og underholdningsnisjen

Blokkjedeteknologi har enorme applikasjoner. Enten det er å innlede en tid med desentralisert økonomi eller å tilby en enkel måte for folk å strømme musikk på, er det så mange prosjekter i disse dager som prøver å utnytte kraften til desentraliserte systemer. Spesielt musikk og underholdning har blitt populært i blokkjedene, og her er grunnen:

Desentraliserte systemer avskjærer mellomledd i musikkdistribusjon.

Disse systemene lar også innholdsskapere nå målgrupper direkte.

Blokkjeder tilbyr også flere vertikaler for å tjene penger på innhold.

For investorer som ønsker å legge til noen musikk- og underholdningsrelaterte mynter i porteføljen sin, er her tre alternativer å vurdere:

Audius (LYD)

Audius (AUDIO) er en desentralisert musikkstrømmingsplattform designet for å gi skapere full tilgang til markedet uten å gå gjennom mellomledd. Tenk på det som Spotify på blokkjeden.

Datakilde: Tradingview

De siste månedene har vært ganske begivenhetsrike for Audius. Det har vært økt vekst og investeringer fra flere store aktører i bransjen. Fremtiden for streaming på blokkjeden er også lys, og Audius håper å spille en nøkkelrolle i å forme den fremtiden.

Ultra (UOS)

Ultra (UOS) er også en blokkjedebasert spill- og musikkstrømmeplattform. Den er laget for å hjelpe skapere med å dele spill, musikk og andre former for underholdning direkte til kundene uten å gå gjennom noen tredjeparter. Ultra er et ganske nytt prosjekt, og som sådan er det et stort potensiale for seriøs vekst i fremtiden.

Tune.FM (JAM)