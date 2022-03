Topp 3 kryptomynter som nybegynnere overraskende ignorerer

For mange nybegynnere som hopper inn i krypto for første gang, vil det være mange mynter i tankene. Men i de fleste tilfeller vil fokus være på de større etablerte kryptovalutaene som Bitcoin eller Ethereum. Det er ikke noe galt med å kjøpe disse mega-capsene, men det er også veldig lett å unngå andre viktige mynter. Her er hvorfor:

De fleste nybegynnere når det gjelder investeringer i krypto har vanligvis ikke nok kunnskap om krypto.

Å finne skjulte perler i kryptomarkedet er aldri lett.

Nybegynnere er vanligvis svært risikovillige.

Her er noen av myntene som overraskende blir unngått av krypto-nybegynnere. Her er listen.

Monero (XMR)

Monero (XMR) er faktisk en mynt som har handlet i kryptomarkedet i årevis. Faktisk ville det være rart å vurdere Bitcoin og ikke vurdere Monero også. Mynten har også fått mye mediedekning gjennom årene, og sjansen er stor for at du har kommet over den.

Datakilde: Tradingview

Men nybegynnere tar ikke sjansen på Monero rett og slett fordi de ikke forstår hvordan dette personverntokenet fungerer. Men dette er en feil siden XMR fortsatt har så mye potensial.

USD-mynt (USDC)

Det er mange mennesker som ønsker å kjøpe krypto for å bli rik. Det er selvfølgelig mange mynter som tilbyr dette, men likevel vil mange nybegynnere gå for de tunge slagerne som BTC. Men hvis du ikke vil ha noen risiko, vil USD Coin (USDC) være det ideelle alternativet.

Yearn Finance (YFI)