Kryptomarkedet har ikke hatt den mest suksessrike starten på året. Faktisk har Q1 i 2022 vært en brutal tid for de fleste eiendeler. Men det er en sjanse for at andre kvartal av året kan bringe en endring. Her er noen høydepunkter:

Investorer vil prise inn det makroøkonomiske og geopolitiske presset i ukene fremover.

Til tross for høy volatilitet er den generelle trenden for 2022 spådd å være positiv.

Noen prosjekter er fortsatt svært undervurdert på grunn av den siste nedgangen.

For investorer som ønsker å tjene på et Q2-rally i kryptomarkedet, er følgende topp 3 eiendeler å kjøpe:

Internet-Computer (ICP)

Etter å ha vist noen livstegn i februar, er Internet Computer (ICP) tilbake i nedadgående trend. Faktisk har mynten tapt penger siden slutten av 2021.

Datakilde: Tradingview

Selv om vi ikke forventer en bullish reversering av den langsiktige trenden snart, kan årets andre kvartal vise seg å bli svært avgjørende. ICP handles nå til $16,18. Det er ned 7 % for uken. Dette er en perfekt mulighet til å kjøpe den

Kadena (KDA)

Kadena (KDA) er et lovende blokkjedeprosjekt, og selv om det har eksistert en stund, tilbyr det fortsatt en rekke utrolige fremtidspotensialer. KDA har akkurat nå en markedsverdi på 1,1 milliarder dollar og handles til 6,5 dollar. Tokenet har beveget seg sidelengs, for det meste, denne måneden, men er fortsatt svært lavt sammenlignet med toppene i 2021. Det kan komme seg kraftig tilbake i Q2 2022.

Oasis Network (ROSE)