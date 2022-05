Topp 3 kryptovalutaer å kjøpe midt i kryptokrasj

Det er et hav av rødt i kryptovalutaindustrien da de fleste digitale mynter stadig faller. I følge CoinGecko har den totale markedsverdien av alle digitale mynter sunket til mer enn 1,2 milliarder dollar. Selv om dette krasjet har vært smertefullt, har det gjort mange kryptovalutaer betydelig billigere. Så her er noen kryptovalutaer du kan kjøpe deg inn i.

Ethereum

Terra UST-krakket er en av de viktigste årsakene til at kryptovalutaer har falt. Etter mitt syn vil fallet til LUNA sannsynligvis bringe flere mennesker og utviklere tilbake til Ethereum. For det første er Ethereum betydelig større enn Terra og har eksistert i årevis.

Suksessen til Ethereums plattform er heller ikke basert på en enkelt stablecoin som Terra. Dette forklarer hvorfor Ethereum har gjort det bra gjennom årene selv etter noen alvorlige hacks i nettverket.

Videre er Ethereum i en overgang ettersom utviklerne søker å gjøre det betydelig raskere og mer miljøvennlig. Derfor forventer jeg at Ethereum-prisen vil sprette tilbake i forkant av sammenslåingen som vil skje i tredje kvartal.

Slik kjøper du Ethereum .

Near protokoll

Near Protocol er en annen kryptovaluta å kjøpe på dip. Det er et blokkjedeprosjekt som søker å bli en bedre plattform for utviklere. Den har som mål å være en plattform som er bedre og mer pålitelig enn Ethereum og andre proof-of-work-plattformer. Den gjør dette ved å bruke sin teknologi kjent som sharding.

Near Protocol er en god investering på grunn av den pågående veksten av økosystemet. Utviklerne søker også å lansere sin stablecoin, som vil bli brukt til styring av nettverket. Nå, med implosjonen av Terra UST, er det en sannsynlighet for at utviklerne vil bruke disse leksjonene når de lanserer den.

Near Protocol er også en god investering på grunn av de store summene som utviklerne har samlet inn den siste tiden. De fleste av disse midlene vil gå til å bygge deres økosystem.

Chainlink

Et faktum i blokkjedeindustrien er at bransjer som DeFi og metaverse er kommet for å bli. Det er dette som gjør Chainlink til en av de beste myntene å kjøpe på dip. Dette er ganske enkelt fordi plattformen er mye brukt av utviklere for å koble off-chain data til on-chain.

Det er det største oraklet i verden og har liten konkurranse. Derfor, med Chainlink-prisen ned med 86% fra all-time high, er det en sannsynlighet for at prisen vil hoppe tilbake.