Topp 3 metaverse-mynter som har krasjet i dag

Dip-kjøp er en av de beste måtene å tjene penger på krypto. Tross alt er den gyldne regelen i investeringer å alltid kjøpe lavt og selge høyt. Markedet har sett en massiv krasj, og mens mange mynter tilbyr gode muligheter for kjøp av dip, bør metaverse-mynter være på radaren din. Her er hvorfor:

Samlet sentiment i metaversmynter vil sannsynligvis forbedre seg betydelig før slutten av 2022.

Metaverse-mynter har allerede krasjet flere ganger i 2022, så de er sterkt rabatterte.

Økt investering i VR- og AR-spill kan låse opp verdien av metaverse-kryptoer i år.

Så for dip-jegere som leter etter noen metaverse-mynter, bør de tre myntene nedenfor gi en veldig god rabatt:

Enjin mynt (ENJ)

Enjin Coins (ENJ) hovedmål er å skape et robust økosystem som vil lette og støtte innovasjon rundt blokkjede-spill og virtuell virkelighet. Prosjektet blir sett på som en stor del av play-to-earn-plassen og forventes å bli enormt i fremtiden.

Datakilde: TradingView

Men ENJ lider for tiden et av de verste tapene på flere måneder. Mynten har mistet nesten 35 % av sin verdi bare de siste 24 timene. Med flere tap som forventes, vil det være vanskelig å ignorere muligheten for dip-kjøp.

Wemix (WEMIX)

Wemix (WEMIX) er også et blokkjedeprosjekt bygget for metaverse- og virtual reality-spill. Faktisk er den modellert rundt Enjin Coin, men den er ikke på langt nær like stor. Så langt har WEMIX klart å holde tapene under kryptokrasj relativt lavere. Men den har fortsatt sunket betydelig fra sine all-time highs. Det ville være en fin ressurs å legge til porteføljen din på kort sikt.

Bloktopia (BLOK)

Bloktopia (BLOK) er en polygonbasert metavers som er fullstendig desentralisert. Den er relativt ny, men har tiltrukket seg en stor fanskare. Mynten har hatt tap på opptil 40 %, og markedsverdien har falt under 50 millioner dollar. Hvis det var et perfekt tidspunkt å kjøpe det billig, er dette det.