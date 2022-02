Topp 3 micro-cap meta-mynter verdt å kjøpe eller følge med

Kryptomarkedet viser tegn til bedring. Det ser ut til at vi endelig har nådd bunnen og at trenden nå snur oppover. Bitcoin tok faktisk tilbake 40 000 dollar mens ETH og andre altcoins også har fått store gevinster. Men metamynter stiger enda mer. Her er hvorfor:

Det har vært store utviklinger i det metaverse området med store teknologigiganter som har kunngjort nye planer om å investere.

Meta-mynter ble hardt rammet under kryptonedgangen, og som sådan gir det bare mening at de reverserer raskere.

Meta-mynter fikk også massive gevinster i fjor, og derfor er investorappetitten for dem fortsatt stor.

Vel, hvis du i 2022 virkelig er ute etter små meta-mynter med mikrocaps å investere i, her er topp 3.

Seedify.Fund (SFUND)

Seedify.Fund (SFUND) er en lanseringsplattform og inkubator designet for å gi støtte for utvikling og lansering av blokkjede-spill.

Datakilde: Tradingview

I et nøtteskall ønsker plattformen å skape et mangfoldig blokkjedespill-økosystem der utviklere har tilgang til verktøyene de trenger for å lage spennende nye spill. Med en markedsverdi på rundt 166 millioner dollar har den mye potensial for vekst. Ved pressetid ble Seedify.Fund (SFUND) handlet for rundt $6,77.

Ultra (UOS)

Ultra (UOS) er også et annet relativt nytt blokkjedespill-økosystem som håper å være startskuddet for fremtidige spill. Prosjektet håper å bli go-to for desentralisert spilling og har så langt vekket stor interesse. I skrivende stund handlet dets opprinnelige token UON til $1,15. Prosjektet har også en markedsverdi på 326 millioner dollar med potensiale for mer.

Verasity (VRA)