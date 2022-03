Topp 3 mynter å kjøpe etter blodbadet i metaverset

Metaverse-mynter er for tiden under press. Selv om det bredere kryptomarkedet har slitt i nyere tid, ser det ut til at metaverse-tokens faktisk har blitt enda hardere rammet. Men dette gir investorer nye muligheter til å kjøpe billige eiendeler. Er dippen verdt det?

De fleste metaverse-mynter er over 90 % ned fra de siste toppene

Disse myntene har imidlertid fortsatt så mye potensial.

Nylige fall kan være perfekte for både kortsiktige og langsiktige investeringer..

Vel, for dipjegere som er opptatt av metaversen, har vi laget en liste med tre mynter som burde være verdt det.

Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) er en virtuell plattform som lar folk bygge digitale fellesskap. Du kan eie virtuell eiendom og samhandle med andre brukere. MANA, det opprinnelige symbolet for Decentraland-plattformen, var en stor utøver i 2021.

Datakilde: Tradingview

Men etter toppen i februar har det vært fritt fall siden. I følge gjeldende estimater handles MANA nå nesten 60 % rabatt etter de siste høydepunktene. Dette gir den ultimate dip for både kortsiktige tradere og lange investorer. På pressetidspunktet solgte MANA for 2,26 dollar med en markedsverdi på rundt 4,1 milliarder dollar.

Victoria VR (VR)

Victoria VR (VR) er en metavers mikrocap som også har følt presset. Tokenet er basert på Victoria VR MMORPG virtual reality-universet. På pressetidspunktet hadde den en markedsverdi på rundt 100 millioner dollar. I de fleste tilfeller, når store mynter som MANA er i rally, har mikrocaps en tendens til å få enda høyere gevinster. Victoria VR (VR) kan gi investorer en sjanse til god avkastning.

Stacks (STX)