Topp 3 mynter å kjøpe i dette svært volatile markedet

Hvis det er én ting vi kan bli enige om om kryptomarkedet akkurat nå, er at volatiliteten er kommet for å bli. Ja, krypto har tradisjonelt vært kjent som et svært volatilt marked. Men i 2022 har ting vært ganske uforutsigbart, for å si det mildt. Her er noen av faktorene som presser denne volatiliteten:

Det er enestående økonomiske og politiske risikoer i verden.

Investorer er på vakt mot økende pengepolitiske innstramminger fra Fed

Kortsiktige posisjoner dominerer kryptoinvesteringer for øyeblikket

Vel, hvis du ønsker å handle under volatile markedsforhold, er det noen få mynter du kan vurdere. Her er topp 3:

Dogecoin (DOGE)

I motsetning til hva folk flest tror, er ikke volatilitet i markedet nødvendigvis en dårlig ting for investorer. Spesielt Memecoins har en tendens til å tilby ekstraordinær volatilitet.

Datakilde: Tradingview

Selv om disse prissvingningene kan være ganske opprørende, gir de store muligheter til å kjøpe lavt og selge høyt. Dogecoin (DOGE) er en mynt som bør levere enorm volatilitet for swing tradere. På den måten blir det mye enklere å kjøpe og selge mynten med kortsiktige posisjoner.

FTX-token (FTT)

For investorer som sannsynligvis er ute etter en relativt stabil mynt å handle, er FTX Token (FTT) en god start. Mynten vil ikke svinge vilt som DOGE eller andre meme-mynter. Faktisk, under det nylige kryptokrasjet, klarte FTT å begrense tapene betydelig. Den passer perfekt for folk som rett og slett trenger en mynt som er lett forutsigbar i markedet.

Cosmos (ATOM)

Det er noen mynter som konsekvent vil levere verdi i det lange løp. Ja, de er volatile hver dag, men etter et år eller så vil de gi deg anstendig avkastning på kapitalen. Cosmos (ATOM) er en av disse myntene. Den er støttet av suverene fundamentale forhold og har siden vokst enormt de siste månedene. Det er en flott langsiktig innsats i krypto.