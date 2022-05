Topp 3 mynter å kjøpe når kryptomarkedet faller

Det bredere kryptomarkedet har falt kraftig i begynnelsen av mai. De fleste myntene på topp ti har alle falt med dobbeltsifrede siden begynnelsen av måneden. Fallet viser imidlertid at investorer vil ha en anstendig sjanse til å kjøpe lovende mynter til en svært rabattert pris. Her er grunnen til at du bør kjøpe:

Kryptomarkedet har vist seg å være ganske spenstig de siste 5 månedene.

Markedet har måttet håndtere alvorlige økonomiske og geopolitiske sjokk

Krypto vil sannsynligvis komme tilbake og øke på mellomlang og lengre sikt.

For dipjegerne der ute har vi en liste med tre mynter under som bør være verdt å se i mai.

Terra (LUNA)

Terra (LUNA) er en av de ledende stablecoin-plattformene i verden. Bare i mai måned har mynten mistet over 30 % av verdien. Vi forventer ikke at LUNA kommer tilbake umiddelbart. Dette er imidlertid et prosjekt som er støttet av svært anstendige grunnprinsipper.

For de av dere som leter etter anstendige langsiktige investeringer i krypto, vil du ikke finne et mer passende alternativ enn LUNA. Mynten er veldig billig akkurat nå, tatt i betraktning potensialet den gir. Det er på tide å få det.

Kadena (KDA)

Kadena (KDA) er en innovativ blokkjede designet for å møte noen av utfordringene knyttet til Proof of Work-nettverk. I hovedsak tilbyr KDA sikkerheten til bevis for arbeidsmodeller samtidig som den opprettholder høye hastigheter og skalerbarhet. Mynten har falt med over 25 % de siste dagene. Det er en viktig ressurs akkurat nå for globale dip-kjøpere.

Oasis Network (ROSE)