Topp 3 mynter som endrer DeFi i 2022

Det er i stor grad forventet at 2022 vil bli året for desentralisert finans eller DeFi. Nye og spennende prosjekter i DeFi kommer ut mens eksisterende prosjekter blir større. Her er grunner til at DeFi vil eksplodere i 2022:

Institusjonelle investorer ser på DeFi-prosjekter

Innovasjon innen DeFi vokser for hver dag, og mer suksess forventes i 2022.

DeFi har potensial til å bli sin egen uavhengige sektor fri fra det bredere kryptomarkedet.

Så hvis du ser etter DeFi-prosjekter som vil ha stor innvirkning på bransjen i år, har vi en topp 3-liste nedenfor.

GoldFinch (GFI)

GoldFinch (GFI) er en desentralisert utlånsprotokoll som lar brukere få tilgang til kryptostøttede lån uten sikkerhet. Prosjektet er et av få i markedet i dag som tilbyr usikrede lån.

Datakilde: Tradingview

I følge data fra nettstedet drar allerede over 200 000 brukere nytte av lånene deres. GoldFinch retter seg mot brukere på tvers av fremvoksende markeder der behovet for kreditt er størst. Det er et av de prosjektene som løser et reelt behov og vil sannsynligvis utvides ytterligere i 2022.

Trader Joe (JOE)

Trader Joe (JOE) er en svært likvid desentralisert børs bygget på Avalanche-nettverket. Det er også den viktigste DEXen for Avalanche, og er designet for å lette peer-to-peer krypto-utveksling rundt om i verden. Trader Joe tilbyr også likviditets- og avkastningspooler som lar brukere tjene belønninger. Den er preget av raske transaksjoner, lave arbitrasjegebyrer og sikkerhet.

Convex Finance (CRV)