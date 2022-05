Terra LUNA-prisen har krasjet hardt etter den svake ytelsen til UST stablecoin . Mynten har krasjet fra et rekordhøyt nivå på $120 til nåværende $2,8. Terra USD stablecoin har også krasjet fra $1 til rundt $0,45. Her er noen av de beste kryptovalutaene du kan kjøpe når LUNA krasjer.

Anchor Protocol

Anchor Protocol er den største desentraliserte finansplattformen (DeFi) bygget ved hjelp av Terras plattform. På sitt høydepunkt var det den nest største DeFi-plattformen i verden etter Curve. Dens totale verdi låst (TVL) har krasjet til bare 4,7 milliarder dollar fra den høyeste verdien på over 20 milliarder dollar.

Samtidig har ANC-tokenet falt kraftig ettersom bekymringen for UST fortsatt er tilstede. For eksempel har ANC-prisen falt fra et rekordhøyt nivå på over $6 til nåværende $0,189. Likevel er det en sannsynlighet for at investorer har blitt ekstremt redde. Som sådan er det en mulighet for at Anchor Protocol-prisen vil gå tilbake nå som den har blitt ekstremt oversolgt.

Cosmos

Cosmos-prisen har vært i en sterk bearish trend de siste månedene. Salget fortsatte denne uken da LUNA-prisen krasjet. Denne nedgangen skjedde ganske enkelt fordi Terra faktisk er bygget med Cosmos SDK. Derfor har ATOM-prisen falt ettersom investorer forventer mindre aktivitet i økosystemet.

Imidlertid er Cosmos mye større enn Terra. For eksempel har den blitt brukt til å koble til de fleste kryptovalutaer ved hjelp av Hub-funksjonen. Samtidig er det andre store plattformer som er bygget ved hjelp av Cosmos. Disse inkluderer populære plattformer som ThorChain og Osmosis.

Lido

Lido er en annen kryptovaluta hvis pris har falt på grunn av LUNA-prissalget. Mynten har falt fra et rekordhøyt nivå på $5,20 til dagens laveste på $1,62. Det er en DeFi-plattform som gir likviditet til eiendeler som er satt inn. I følge nettstedet deres er de totale innsatsmidlene i plattformen deres på over 10 milliarder dollar.

Jeg tror at Lido vil klare denne stormen godt. For det første, i motsetning til Anchor Protocol, har Lido forgrenet seg til andre blokkjeder. For eksempel har den en stor plattform i Ethereum som har over 10,1 milliarder dollar i eiendeler. Den har også lansert i Kusama, Polygon og Solana.

LUNA