Topp 5 beste altcoins for å investere i 2022

2021 var en flott investering for noen av oss. Noen red på dogecoin-boblen, noen ble milliardærer fra Ethereums all-time highs mens noen dessverre gikk glipp av tiårets største oppadgående trender.

Men hva om det fantes en måte å vite om disse trendene før de skjedde? Hva om du kunne oppdage de 5 beste altcoinene du kan investere i for 2022. Hvis du noen gang har lurt på det, er dagens lykkedag, for i denne artikkelen vil vi utforske 5 av de beste altcoinene du kan sette pengene dine i den kommende tiden.

1) Terra (LUNA)

LUNA er en kryptovaluta utviklet av Terraform – et laboratorium som eies av Do Kwon og Daniel Shin. Den ligger på Terra sin blockchain. Terra blockchain er, i likhet med Ethereum blockchain, en spesialisert blokkjede.

Det er et blokkjedenettverk som jobber rundt den flyktige naturen til kryptovalutaer. Den bruker algoritmer som produserer stabile mynter eller kryptoaktiva med stabile verdier. Dette oppnås ved å knytte dem til eksterne eiendeler som gull eller amerikanske dollar.

Terra-protokollen hjelper til med å lage fiat-lignende kryptoaktiva som har en offentlig hovedbok og gjøres opp umiddelbart med lave transaksjonsgebyrer. Det er den første av sitt slag. LUNA er det innfødte innsatssymbolet til Terra-blokkkjeden som brukes i utvinning og for styring.

Ved styring innebærer dette at brukere og validatorer har makt til å utføre endringer i blokkjeden. De sender, stemmer og implementerer forslag. Hvis du investerer i LUNA, kan du tjene mer ved å satse det med validatorer. Dette er personene som registrerer og verifiserer transaksjoner på blokkjeden for å tjene belønninger fra gass, stabilitetsavgifter og transaksjonsavgifter.

Jo flere brukere som samhandler med Terra-protokollen, jo mer vil verdien av LUNA øke. I likhet med Ethereum som åpnet dørene for smarte kontrakter, og dermed økte i verdi med tiden, er LUNA den neste i tråd med behovet for mer stabile mynter. Ettersom vi nærmer oss 2022, kan du legge til litt LUNA til porteføljen din for å unngå å gå glipp av noe i det lange løp.

LUNA handles for øyeblikket til $92,90 med en markedsverdi på $31,1b. Du kan kjøpe den på blant annet Binance, KuCoin, MEXC Global og Hotbit. Det er for øyeblikket rangert som niende på både CoinMarketCap og Coingecko .

2) Aave (AAVE)

AAVE er det opprinnelige symbolet til Aave . Aave er en desentralisert utlånsplattform som fører tilsyn med utlån og låneopptak av kryptoaktiva. Brukere låner, låner ut og tjener renter uten involvering av en tredjepart.

Aave ble grunnlagt av Stani Kulechov i 2017 under navnet ETHLend. I september 2018 ble imidlertid navnet endret til Aave, hvor det endret seg fra et system som kobler sammen långivere og låntakere (det vil si et P2P-utlånssystem) til et fondspoolingssystem.

Denne endringen gjorde opptjening av renter enklere og raskere. Aave-protokollen opererer på Ethereum-blokkjeden, og den lar brukere låne ut og låne rundt 30 kryptovalutaer, inkludert ETH, MANA, BAT og så videre. Det er rettet mot å skape et åpent kildekode-økosystem der desentraliserte utlånstjenester lett kan nås.

Innehavere av AAVE belastes ikke gebyr dersom de tar opp AAVE-lån. Likeledes får de rabatt på gebyrer dersom de bruker AAVE som sikkerhet. På samme måte kan de låne litt mer hvis de bruker AAVE som sikkerhet.

Bortsett fra utlånstjenestene, tilbyr Aave-protokollen andre produkter som Aave Pay, Aave Clearing og Aave gaming blant andre. Investorer tjener på Aave ved å låne ut eller holde AAVE. Som utlåner vil du nyte godt av over 3 % årlig prosentvis avkastning.

Du kan også generere fortjeneste ved å ta opp flashlån. Flash-lån utstedes og gjøres opp innenfor samme transaksjon før en ny blokk dannes (13 sekunder) og krever ingen sikkerhet.

AAVE henter sin verdi fra å spille en sentral rolle i å administrere Aave-protokollen. Den lar brukere bestemme endringene de vil se i reglene og protokollene. Dessuten henter den verdi fra det begrensede tilbudet. Dette skyldes å brenne 80 % av gebyrene generert fra tjenester. Å begrense tilbudet vil bidra til å øke verdien hvis etterspørselen forblir konstant.

Med veksten i bruken av kryptovalutaer, vil det også være behov for desentraliserte utlånstjenester. AAVE handles for øyeblikket til $225,95 med en markedsverdi på $3,04b. Du kan kjøpe AAVE på Binance, OKEx og MEXC Global.

3) Solana (SOL)

Solana (SOL) er det opprinnelige tokenet til Solana blockchain-plattformen. Den deler likheter med Ethereum-blokkjeden.

Solana blokkjeden ble lansert i april 2019 for å være vert for desentraliserte skalerbare og brukervennlige applikasjoner av Solana Foundation.

Bortsett fra å tjene som en kryptovaluta, kan den brukes som smarte kontrakter som utfører vilkårene i en kontrakt automatisk når de nødvendige betingelsene er oppfylt. Den kan brukes til å kjøre ikke-fungible tokens. Den kan også brukes til å opprette og bruke tillatelsesløse desentraliserte økonomiske systemer.

På samme måte kan den brukes til å lage desentraliserte applikasjoner som spill, helsetjenester, sosiale medier osv. Den driver et sensurbestandig nettverk for å verifisere transaksjoner med sin proof-of-history-modell, sammen med proof-of-stake-modellen. Dette muliggjør rask og sikker behandling av transaksjoner.

Siden lanseringen har SOL opplevd en økning på over 11 000 % for å nå en rekordhøy pris på $259 fra omtrent $1. Den handles for tiden til $179 med en markedsverdi på $55,4b. Den er rangert som den femte kryptovalutaen gjennom tidene bak BTC, ETH og BNB.

På grunn av dens felles likhet med Ethereum-blokkjeden, sammenligner investorer den med ETH. Imidlertid, i motsetning til ETH, opererer Solana allerede på en proof-of-stake-modell. Solana kan også behandle flere transaksjoner per sekund med en gjennomsnittlig kostnad på $0,00025 per transaksjon sammenlignet med Ethereum.

Den er nødt til å øke på grunn av den høye avkastningen på risikoprofilene, samtidig som den fortsatt er volatil. Dette er absolutt en av altcoins å investere i for 2022. Du kan kjøpe SOL på Binance, Huobi Global, Gate.io, Poloniex, etc.

4) Cardano (ADA)

ADA er det opprinnelige tokenet til Cardano-blokkjeden som brukes til å lette P2P-transaksjoner. Cardano blockchain er en åpen kildekode desentralisert plattform som kjører på en proof-of-stake modell kalt Ouroboros.

Den ble opprinnelig lansert i september 2017. Den ble opprettet for å løse problemer knyttet til interoperabilitet, skalerbarhet og regeloverholdelse som andre kryptovalutaer står overfor. Cardano ble grunnlagt av Charles Hoskinson og Jeremy Wood. Det er en av de første blokkkjedene bygget ved hjelp av Haskell-programmeringsspråket.

Cardano-blokkjeden kan brukes til å kjøre smarte kontrakter og utvikle sikre og skalerbare desentraliserte applikasjoner (dApps). Den har to lag – bosettingen og beregningslagene.

Oppgjørslaget ligner på Bitcoin. Den holder styr på overføringen av ADA mellom kontoer og registrerer transaksjoner. Beregningslaget lar smarte kontrakter og dApps kjøre på plattformen, lik Ethereum. Den har også en plattform kalt Marlowe, der ikke-programmerere kan bygge applikasjoner uten forkunnskaper om koding.

Tilsvarende har den et programmeringsspråk for å skrive smarte kontrakter i Cardano-blokkjeden, Plutus, som lar utviklere bygge dApps på blokkjeden. Det er en av de største kryptovalutaene som opererer på proof-of-stake-modellen. Følgelig blir det sett på som et miljøvennlig alternativ til BTC og ETH som bruker proof-of-work-modellen.

Disse tekniske endringene og den kontinuerlige innføringen av DeFi og smarte kontrakter kan bidra til å drive prisytelsen til ADA i 2022. Med muligheten for å satse protokoller og utvikle dApps, er investering i ADA et must i 2022. Det bør bemerkes at ADA får dens verdi fra å bli brukt til å lette transaksjoner og delta i blokkjedestyring.

ADA er for øyeblikket rangert på syvende plass med en markedsverdi på 44,4 milliarder dollar. Den handles til $1,38. ADA kan finnes på Binance, MEXC Global, Hotbit, BitMart og så videre.

5) Polkadot (PUNKT)

Polkadot er et prosjekt utviklet av Web3 Foundation som har som mål å legge til rette for distribuert databehandling. Det vil tjene som et grunnlag som brukere/utviklere kan lage og kjøre blokkjeder på, akkurat som blant andre Ethereum og Cosmos.

Den ble grunnlagt av Gavin Woods, Robert Habermeier og Peter Czaban i 2016 for å løse problemene med skalerbarhet og styring som andre kryptovalutaer står overfor. Den søker å skape et desentralisert nett der brukerne har kontroll.

Polkadot-nettverket er designet for å kjøre tre typer blokkkjeder, inkludert relékjeden, parallellisert kjede (parakjede) og broer. Relékjeden er hovednettverket der andre blokkkjeder kobler sammen og behandler transaksjoner. Dette gjør det mulig å behandle over 1000 transaksjoner per sekund.

Dette gir også mulighet for interoperabilitet på tvers av kjeder. Parakjeden utgjør brukerskapte nettverk som bruker dataressursene til hovednettverket for å utføre sine transaksjoner. Broene ville tillate Polkadot-nettverket å samhandle med andre blokkjeder uten en sentral part.

I motsetning til andre blokkkjeder, gir det utviklere et middel til å skape verdi på tvers av blokkjeder ved å bruke Polkadot-nettverket. DOT er det opprinnelige tokenet til nettverket og er viktig for å drive og vedlikeholde Polkadot-nettverket. Den brukes til å betale nettverksavgifter når data utveksles mellom to blokkjeder. Det er nyttig for å validere rettigheter for interoperabilitet.

Dessuten, ved å eie og satse DOT, kan brukere stemme på nettverksoppgraderinger eller rettelser. Med tiden vil nettverket vokse til en flerkjedeplattform der brukere kan samhandle med en rekke blokkjeder og dele data, kommunisere, dårlige utvekslingstokener. Som investor er DOT en god investering ettersom du vil tjene en årlig prosentvis avkastning på 10 % i gjennomsnitt.

DOT er for øyeblikket rangert som 10. på Coingecko med en markedsverdi på $29,2b. Den handles til $27,4 og kan kjøpes på Binance, Kraken, Nominex, FTX, Bitrue og så videre.

Det skal bemerkes at det er veldig risikabelt å investere i kryptovaluta. Ikke bli motløs av forbigående tap siden avkastningen i kryptorommet er forbløffende. Gjør alltid dine egne undersøkelser og kost/verdi analyser.