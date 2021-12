Topp 5 beste kryptovalutaer å investere i for 2022

Mens vi forbereder oss på 2022, er her en liste over 5 mynter du bør investere i.

1. Ethereum – Star of the Show

Ethereum-blokkjeden er stolt av å være "verdens programmerbare blokkjede" som er i stand til å være vert for en rekke applikasjoner. Den bruker kryptovaluta til å bety mer enn penger ved å bruke den i desentralisering av ulike bransjer. Selv om den fulgte Bitcoins vei, differensierte den seg ved å være kilden til de fleste finansielle tjenester, spill og apper i kryptoområdet. Den kan opprettholde et sikkert nettverk på grunn av blokkjedens desentraliserte natur.

Blokkjeden drives av Ethereum (ETH) – dens opprinnelige valuta. Den er preget med hver blokk og distribuert til utvinnere. Det er ingen grense for mengden eter som kan preges, og tilførselen er satt til å øke med 4,5 % hvert år. To ETH preges hver blokk. Hver protokoll eller applikasjon på nettverket bruker eter. Jo mer blokkjeden brukes, jo større etterspørsel etter eter, og jo høyere blir dens verdi. ETH er for øyeblikket verdt $4 056,72 på tvers av børser og kan kjøpes på alle børser kjent for mennesker. Den er nest etter BTC med en markedsverdi på $482,2b.

2. Bitcoin – forventet å nå 100+

Siden lanseringen i 2009 har Bitcoin toppet seg over fem ganger, og nådde et rekordhøyt nivå på $69 045 den 10. november 2021; rundt 31 000 dollar under 100 000 dollar. Bitcoin (BTC) forventes å nå 100 000 dollar i 2022, men denne milepælen vil påvirkes av mange faktorer. Bitcoin handles for øyeblikket til $50 186, noe som betyr at hvis du kjøper nå, er det mulighet for å gå X2. En av faktorene som driver prisen på Bitcoin er markedsetterspørselen. Dette innebærer at jo høyere etterspørsel etter Bitcoin, desto høyere pris. Og med et begrenset tilbud, jo nærmere Bitcoin kommer grensen, desto høyere blir prisen. Bortsett fra etterspørselen fra markedet, kan de marginale produksjonskostnadene også påvirke prisen. Hvert år opplever Bitcoin en gjennomsnittlig vekst på 200 %. Dette har drevet myndigheter og institusjoner til å forstå alt om kryptovaluta og blokkjedeteknologi. Dette har imidlertid ført til flere reguleringer som kan få prisen til å gå opp eller ned. Med den nåværende tilstanden til verdens økonomi, har Bitcoin presentert seg som en redningsmann. Institusjoner, investorer og myndigheter lagrer nå verdier ved å bruke Bitcoin. Selv om verdens økonomi stabiliserer seg og alt går tilbake til det normale, vil tilliten til Bitcoin fortsatt opprettholdes. Med den nåværende økningen i bruken av Bitcoin for betaling og verdilagring, vil prisen bevege seg oppover i det lange løp ettersom etterspørselen vil øke. Et veldig godt eksempel er El Salvador som bruker Bitcoin for å lagre verdier.

Tilsvarende vil den økte bruken av Bitcoin i spekulasjoner og derivater påvirke prisen. Bitcoin er nå omtalt i futures trading, noe som gjør det til mer enn et verktøy. Alle disse faktorene vil bidra til hvordan prisen på Bitcoin vil bevege seg i 2022. Men ikke bli overrasket når prisen beveger seg forbi $100k. Det er veldig mulig. Bitcoin har en markedsverdi på 948,5 milliarder dollar. Den er til salgs på hver utvekslingsplattform.

3. BNB – The Continued Growth of BSC

Binance-mynt (BNB) er det opprinnelige tokenet til Binance-utvekslingsplattformen. Det driver Binance-økosystemet. Den ble lansert i 2017 og utstedt under et første mynttilbud (ICO) mellom slutten av juni og begynnelsen av juli 2017 for 11 cent. Femti prosent av det totale tilbudet ble solgt på ICO, 10% ble gitt til investorer, og de resterende 40% ble tildelt grunnleggerteamet. Det er et begrenset tilbud på 200 millioner BNB-er i omløp. Dette avskrives kontinuerlig på grunn av brenning. Under myntbrenningen bruker Binance 20 % av inntektene sine til å gjenkjøpe og brenne BNB. Dette er planlagt å fortsette inntil 50 % av mengden i omløp er ødelagt. Dette begrenser tilbudet, skaper knapphet og driver prisen oppover. Med den fortsatte veksten av BSC (Binance Smart Chain), vil etterspørselen etter og bruken av BNB øke og prisen også. Det skal imidlertid bemerkes at BNB er ikke-inflasjonær. BNB er for tiden rangert på tredjeplass bak Ethereum og Bitcoin, med en markedsverdi på $91,3b. BNB handles for $543,57 på Binance, gate.io, Coinsbit og CoinTiger.

4. Solana – økosystemvekst, hovedutfordrer til Ethereum på lang sikt

Solana er et datanettverk med åpen kildekode som tar sikte på å øke hastigheten på transaksjoner og samtidig sikre desentralisering. Den ble utviklet i 2017 av Anatoly Yakovenko. Solana-nettverket kan validere over 50 000 transaksjoner per sekund for mindre enn en krone per transaksjon. Den bruker proof-of-stake-utvinningsmodellen for å validere transaksjoner, lage nye mynter og overvåke beløpet i omløp. Denne modellen lar innehavere satse sine tokens og bli validatorer. Som validatorer tjener de belønninger.

På grunn av dens evne til å utføre de samme funksjonene som Ethereum-blokkjeden, tror mange den kan ta over fra Ethereum. I likhet med Ethereum er den i stand til å samhandle med smarte kontrakter. På grunn av dette har den en rekke bruksområder, alt fra investeringer i apper og spill til DeFi, DEX, sosiale medier, etc. Et NFT-prosjekt, Degenerate Ape Academy, har blitt lansert på den. Den erstatter Ethereum-blokkjeden med antall transaksjoner per sekund, hastighet, transaksjonsgebyr og utvinningsmodell. Med mindre Ethereum-blokkjeden tar proaktive skritt, vil disse faktorene hjelpe den til å være en verdig utfordrer av Ethereum-blokkjeden. Plattformen bruker Solana (SOL) som sitt opprinnelige token. Dette tokenet brukes til å betale transaksjonsgebyrer og innsats.

Den kan også brukes til å delta i plattformens styring. Innehavere kan stemme på fremtidige oppgraderinger, rettelser og forslag sendt til fellesskapet. Av de 489 millioner som er planlagt for sirkulasjon, er 260 millioner SOL allerede i markedet. SOL er for øyeblikket rangert på 5. plass med en markedsverdi på $61,3b. Én SOL koster 198,4 dollar. Det er notert på Binance, MEXC Global, Huobi Global, KuCoin og Coinbase Exchange.

5. Terra – fanfavoritt, sterke brukstilfeller, og endelig ser man bred anerkjennelse

Enkelt sagt er Terra en blokkjede der stablecoins kan lages. Det er en åpen kildekode lag-1-protokoll som gjør det mulig å lage stablecoins knyttet til fysiske valutaer eller eiendeler. Disse stabile myntene kan handles, brukes, lagres og byttes på plattformen.

Terra-blokkjeden har allerede fått gjennomslag over hele verden som en DeFi-tjenesteleverandør og stablecoin-betalingsplattform. Imidlertid er den fortsatt i utvikling og utvidelse. Terra-plattformen bruker LUNA som sitt opprinnelige token og for å opprettholde stabiliteten til stablecoins. Den totale forsyningen av LUNA er under en milliard.

LUNA utfører ulike funksjoner, inkludert betaling for transaksjonsgebyrer, volatilitetsabsorber og innsats. Den brukes også til å ta del i styringen av plattformen. Innehavere kan opprette og stemme på forslag i fellesskapet. Terra (LUNA) koster $98,8, og den er rangert på 9. plass med en markedsverdi på $36b. Den finnes på OKEx, MEXC Global, Binance og Osmosis.

Husk at kryptoområdet er veldig risikabelt og flyktig – invester kun midler du som du har råd til å tape. Invester klokt.