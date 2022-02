Topp 5 NFT-er å kjøpe i februar

Nye NFT- er blir preget nesten hver dag takket være ERC-721-standarden som gjorde det mulig. Men av de mange NFT-ene er disse de fem beste du kan kjøpe før februar går ut og de er på OpenSea.

1. CryptoPunks

CryptoPunks startet NFT-bevegelsen med en samling av 10 000 unike punkkunstverk. Det er ideen til Larva Labs og ble utviklet på Ethereum-plattformen. Samlingen består av aper, mennesker, romvesener og zombier, inkludert 3840 kvinner og 6039 menn. De var opprinnelig tilgjengelig gratis, men er nå blant de dyreste NFT-ene.

Gjennomsnittsprisen de siste 7 dagene har vært 110,3746 etere og over 829 000 etere har blitt omsatt siden opprettelsen. Bare rundt 3.400 er kjøpt av de 10.000. Så du kan fortsatt kjøpe deg inn i samlingen og bli en stolt CryptoPunk-eier.

2. Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Bored Ape Yacht Club ble opprettet av Yuga Labs og består av 10 000 forskjellige Bored Apes. Disse apene har over 170 forskjellige karakterer, med varierende klær, hodeplagg, uttrykk, farge og så videre. Ved lansering var prisen 0,08 eter. Imidlertid er gulvprisen 91 eter akkurat nå med over 6000 eiere.

Det har blitt handlet for et totalt volum på over 389 000 etere. Å eie en Bored Ape gir deg tilgang til klubben, og du kan nyte fordeler og områder i klubben. Det vil gi deg tilgang til et samarbeidsrom for graffiti – badet. Alt du trenger å gjøre for å bli en del av dette er å kjøpe en Bored Ape .

3. Doodle

Doodle er en fellesskapsdrevet samling som inneholder arbeidet til Burnt Toast. Den består av 10 000 forskjellige Doodles med varierende størrelser, bakgrunner, ansikter, farger, hår og hatter. I utgangspunktet kostet en Doodle 0,123 eter, men den er verdt 13,6 eter nå. Per i dag er rundt 78 000 etere byttet ut mot Doodles.

Å eie en Doodle lar deg bestemme aktiveringene og opplevelsene Doodle Community Treasury kan brukes til. Det er nå kun 4000 varer igjen å kjøpe. Skaff deg en Doodle nå , ikke vent lenger.

4. Cool Cats

I motsetning til de fleste NFT-er, består Cool Cats av 9 999 varer. Disse unike gjenstandene har rundt 300 forskjellige funksjoner fra kropp til ansikt, antrekk og hatter. Det er 4599 kule katter, 3000 ville katter, 1750 stilige katter og 650 eksotiske katter med varierende kulhet. Kule katter med matchende sett med funksjoner er alltid sjeldne og dyre.

Per i dag er gulvprisen 10,4 etere og det er omsatt over 83 000 etere. Over 5000 varer har allerede eiere. Du kan kjøpe en eller to Cool Cats for å få tilgang til eksklusive arrangementer i fellesskapet, inkludert utlodninger, airdrops, krav på NFT-er og fremtidige fordeler.

5. Alien Frens

Alien Frens er et fellesskapsdrevet prosjekt laget av Mason Crowe. Det finnes 10 000 unike gjenstander, inkludert 4000 vanlige, 3000 semi-sjeldne, 2000 sjeldne og 1000 ultra-sjeldne. Hver avatar inneholder både menneskelige og fremmede egenskaper. Den har en gulvpris på 1,7 eter med over 18 000 etere i handelsvolum.

Mer enn 6000 gjenstander har allerede eiere. Å eie en gjenstand gir deg tilgang til blant annet tegneserier, arrangementer, eksklusive varer og invasjoner. Du kan kjøpe en romvesen frens nå for å bli med på utforskningen av Planet Frens.

Men før du kan kjøpe noen av disse NFT-ene, trenger du ETH som du kan få på eToro. For å gjøre det, må du først registrere deg, bekrefte kontoen din og sette inn penger. Etter det får du en kompatibel lommebok (Metamask, Trust Wallet, Torus, Authereum, og så videre) for å få tilgang til NFT-markedsplassen. Du sender ETH fra eToro til lommeboken og kobler den til markedsplassen for å kjøpe eller gi et tilbud på din favoritt NFT.