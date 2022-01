Topp 5 NFT-samlinger å kjøpe i 2022

Blokkkjeder pleide å være kjent for kun kryptovalutaer og kanskje dApps. Dette ble imidlertid endret rundt 2017 med mulighet for å lage digitale eiendeler. Disse eiendelene ble kalt ikke-fungible tokens. I motsetning til datidens tokens er de ikke like i verdi.

En enhet i en samling kan være dyrere enn en annen enhet i den samlingen. I hovedsak kan du ikke bytte ut en med en annen; de er unike. Opprettelsen av NFT-er ble muliggjort av ERC-721-standarden til Ethereum-blokkjeden. Dessuten har disse ført til at andre blokkjeder, som Solana, Algorand, Cardano og andre, har sluttet seg til.

NFT-er hadde ingen verdi i utgangspunktet, men med den massive oppmerksomheten fra media ble de verdifulle. Mens noen fortsatt ser ut som en boble, har noen individer posisjonert seg som skapere og samlere. NFT-er varierer fra blant annet digitale kunstverk til domenenavn, gjenstander i spillet, essays og digitale samleobjekter. Digitale kunstverk er de mest utforskede akkurat nå.

I motsetning til kryptovalutaer, kjøpes NFT-er på spesialiserte markedsplasser. Disse inkluderer OpenSea, SuperRare, Rarible, Larva Labs, NBA Top Shot Marketplace, Axie Marketplace og mange flere. Selv om det ikke er dårlig å lagre dem på programvarelommebøker, er det tryggere å bruke maskinvarelommebøker.

Nå som du har gått gjennom det grunnleggende, bør du vurdere disse topp 5 NFT-ene. Det er de du bør investere i før dette året tar helt av.

1. Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Denne NFT-samlingen består av 10 000 enheter Bored Apes. De ble opprettet av Yuga Labs på Ethereum-blokkjeden og ble hostet på IPFS. I april 2021, da den ble lansert, kostet en Bored Ape 0,08 eter. Selv om dette fortsatt kan være sant ifølge BAYCs offisielle nettsted, har den en gulvpris på 86 etere akkurat nå.

Hver Bored Ape har unike egenskaper og er utstyrt med et program med over 150 mulige funksjoner fra blant annet farge til uttrykk, klær og hodeplagg. Alle er kule, og noen Bored Apes kan være sjeldne og vanskelige å få tak i. Av de 10 000 Bored Apes er 6000 allerede kjøpt av folk, og over 338 000 etere er omsatt per i dag.

Klubben har unike områder kun tilgjengelig for medlemmer. Det er planer om å låse opp flere fordeler og områder etter hvert som prosjektet skrider frem.

Siden lanseringen har den fått enorm oppmerksomhet. Kjendiser som Post Malone, Eminem, Jimmy Fallon og Stephen Curry eier Bored Apes. BAYC samarbeidet med Adidas om deres første NFT-prosjekt. En av Bored Apes ble også omtalt i magasinet Rolling Stone en gang i fjor.

2. LANDs

Dette er stykker land som eksisterer i virtuelle verdener. Avhengig av metaversen kan landet brukes til forskjellige ting. Det kan handles, brukes til eiendomsformål eller brukes til å bygge kontorer, kasinoer, parker eller museer. Det er to metaverser akkurat nå hvor du kan eie jordeiendommer.

Den ene er The Sandbox. The LANDs på The Sandbox er et digitalt stykke eiendom som kan skape opplevelser eller er befolket med EIENDELER. Over 166 000 stykker LAND finnes på Ethereum-blokkjeden. Et konglomerat av LAND danner et ESTATE, og et ESTATE eid av forskjellige mennesker danner et DISTRIKT.

Sandbox virtuelle kart kan brukes til å sjekke arealbruken og distribusjonen. Den har en gulvpris på 3,3 etere med 18 800 eiere akkurat nå. Et totalt volum på 139 800 etere har blitt omsatt for LANDs.

The Sandbox i seg selv er et spille-for-å-vinne metavers som ble lansert i 2020. SoftBank, Atari, CryptoKitties, Snoop Dogg og The Walking Dead har eierandeler i The Sandbox.

Den andre er Decentraland. Den ble skapt av Esteban Ordano og Ari Meilich og ble lansert i 2017. Ved lanseringen ble LANDene solgt for rundt 20 dollar. Det finnes over 97 000 pakker og er verdt tusenvis akkurat nå. Det er en av metaversene bygget på Ethereum-blokkjeden.

Den har en grunnpris på 4.159 etere, og rundt 6.500 pakker har eiere nå. Det har vært involvert i handler med over 235 000 etere.

3. Doodles

Doodles er et prosjekt opprettet på Ethereum-blokkjeden og drevet av fellesskapet. Samlingen inneholder verkene til Burnt Toast og består av 10 000 doodler. De kommer i forskjellige farger, størrelser, ansikter, bakgrunner og mer. Det ble grunnlagt av Evan Keast, Jordan Castro og Scott Martin i oktober 2021.

Den ble solgt for 0,123 eter ved lansering, men har en gulvpris på 9,5 eter akkurat nå. Den nådde en topp på 11 etere tidligere i januar. 65 600 etere har blitt omsatt i bytte mot en doodle. Over 5.900 er nå eiere.

Eiere av Doodles kan stemme for å ta avgjørelser om Doodle Community Treasury. De har også tilgang til eksklusive møter. Innehavere bestemmer veikartet for prosjektet.

4. Azuki

Azuki ble opprettet av Arnold Tsand og Churi Labs i august 2021 på Ethereum-blokkjeden. Den har som mål å gi innehavere tilgang til et metavers som skal bygges og eies av dem. Samlingen består av 10 000 avatarer. Innehavere får tilgang til The Garden, hvor kunstnere, innovatører og web 3.0-entusiaster kan bidra til å skape den desentraliserte fremtiden.

NFT-lanseringen er en av syv faser. Andre inkluderer samfunnsutvikling og input, metaverse-skaping (inkludert Lookbook, Azuki 3D, digital drops og et spill), fysiske enheter (som streetwear, IRL-arrangementer, samleobjekter og så videre), erfaringsbro og frøplanter som inkluderer partnerskap, DAO, og $BEAN-token.

Den har en gulvpris på 3,44 etere og 5300 holdere akkurat nå. Over 39 000 etere har blitt omsatt så langt.

5. World of Women (WOW)

WOW er en NFT laget ved hjelp av ERC-721-standarden og finnes på IPFS. Den ble lansert i juli 2021. Den ble opprettet for å fremme representasjon, inkludering og like muligheter for kunstnere. Den inneholder 10 000 kunstverk av forskjellige kvinner illustrert av Yam Karkai.

Den ble opprinnelig solgt til 0,07 eter. 5000 er allerede kjøpt med en grunnpris på 7,37 etere. Over 45 000 etere har blitt byttet mot WOW per i dag. Reese Witherspoon, Huda Kattan, Liam Payne, Shina Rhimes, Logan Paul og Eva Longoria er noen av de fremtrendende eierne av WOW.

Sluttnotat

I motsetning til kryptovalutaer har NFT-er ingen likviditet eller volatilitet. De får sin verdi fra spekulasjoner og sentimenter, noe som gjør dem mer risikable enn fungible tokens. Som sådan er det beste rådet at du vet hvor du står; samler du eller kjøper du for å handle. Som samler trenger du bare følelser. Men som flipper trenger du grundig forskning og analyse. Handle klokt; kryptorommet er uforutsigbart.