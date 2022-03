Total verdi låst er en av de viktigste beregningene for å analysere DeFi-prosjekter, inkludert desentraliserte børser eller DEX-er. De siste årene har investorinteressen for DeFi vært ganske robust. Så hvorfor betyr TVL egentlig noe?

Total verdi låst indikerer investortillit til et gitt prosjekt

Denne beregningen viser også likviditeten i en DEX

TVL kan hjelpe med å måle den virkelige verdien av DEX-tokens.

Vel, basert på disse faktorene bestemte vi oss for å komme opp med en liste over DEX-er basert på TVL. Nå rangerer vi ikke tokens med den høyeste TVL her. Vi ser ganske enkelt på korrelasjonen mellom TVL og pris for å se hvilke av disse tokenene som er undervurdert. Her er listen:

Trader Joe (JOE)

Trader Joe (JOE) er en av de viktigste DEX-ene på Avalanche-nettverket. Den er designet for å tilby interoperabilitet på tvers av kjeder også. I følge data fra Token Terminal har Trader Joe en TVL på rundt 120 millioner.

Datakilde: Tradingview

Mynten handles til $0,8423 akkurat nå. Dette betyr at prisen i forhold til TVL forblir relativt lav. Det antyder at Trader Joe har mye potensiale for å vokse videre, spesielt når du tenker på at den er ganske ny.

dYdX (DYDX)

dYdX (DYDX) er en annen undervurdert DEX som bør være på radaren din. Data fra Token Terminal viser at DEX har rundt 987 millioner dollar i total verdi låst. På pressetidspunktet handles det opprinnelige DYDX-tokenet for rundt $4,65.

Basert på dette viser pris til TVL-korrelasjon også et undervurdert DEX-token. Selv om dette ikke er en garanti for at DYDX vil øke i fremtiden, viser det deg det skjulte potensialet hvis TVL stiger.

Andre DEX-mynter å se på i denne forbindelse inkluderer Anyswap, Serum og til og med Sushiswap. Men bare som en påminnelse er TVL bare en av mange beregninger som brukes til å måle potensialet til en eiendel.