PayPal samarbeider med MetaMask-utvikleren ConsenSys for å gjøre det enkelt for folk å kjøpe krypto.

FTX-gründer Sam Bankman-Fried arrestert på Bahamas og risikerer opptil 115 års fengsel.

USAs tidligere president Donald Trump lanserte sine NFT-er på Polygon-blokkjeden.

En av hovedårsakene til at kryptovaluta blir mer og mer populær er på grunn av muligheten til å begrense tilgangen til din personlige informasjon. Fra å kjøpe fysiske varer, digitale varer, investering, refinansiering eller å gi donasjoner, så er kryptovaluta veien å gå.

Hvis du planlegger å fortsette å bruke kryptovaluta, eller du bare er en nybegynner, så må du være oppdatert på de siste trendene og nyhetene. Her er en gjennomgang av månedens siste nytt.

Aktuelle topp 10 kryptovalutaer fra desember

Bitcoin er den mest kjente kryptovalutaen siden den ble lansert i 2009, men nå har du mange andre alternativer å velge mellom for å diversifisere kryptoporteføljen din.

Akkurat nå er de mest populære kryptovalutaene:

1. Bitcoin (BTC)

2. Ethereum (ETH)

3. Tether (USDT)

4. Binance Coin (BNB)

5. US Dollar Coin (USDC)

6. Binance USD (BUSD)

7. XRP (XRP)

8. Dogecoin (DOGE)

9. Cardano (ADA)

10. Polygon (MATIC)

Populære kryptolommebøker i desember

Når du velger en krypto lommebok, må du skille mellom varme og kalde alternativer.

Varme kryptolommebøker kan være stasjonære, mobile eller nettbaserte applikasjoner, som krever en internettforbindelse, og er derfor mer utsatt for hacking og tyveri.

Kalde kryptolommebøkerer er maskinvare lommebøker som bidrar til å holde dine private nøkler trygge mot hackere fordi de ikke er koblet til internett, og har vanligvis en PIN-kode som et ekstra sikkerhetslag.

Her har du noen alternativer basert på deres popularitet.

De mest populære varme lommebøkene i desember var

1. Coinbase Wallet

2. SafePal

3. Crypto.com DeFi Wallet

4. Exodus

5. Coinbase dApp Wallet

Mens de mest populære kalde lommebøker var

1. Ledger crypto wallet

2. Trezor

3. Ellipal Titan Crypto Wallet

PayPal ønsker å tilby enklere måter å kjøpe krypto på med kryptolommeboken MetaMask

Partnerskapet mellom betalingsfirmaet PayPal og MetaMask-utvikleren ConsenSys er forsøker å gjøre det mulig for brukere å velge PayPal-kontoene sine som betalingsalternativ for å kjøpe Ether (ETH) fra MetaMask-appen. Tilbudet er designet for å gjøre det lettere med sømløse kjøp og overføringer av Ether fra PayPal til MetaMask.

Denne tjenesten fra ConsenSys vil i første omgang bli rullet ut til noen utvalgte PayPal-brukere som er innenfor eller basert i USA.

Tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried er varetektsfengslet og risikerer opptil 115 års fengsel i USA

Sam Bankman-Fried, grunnleggeren og tidligere administrerende direktør for FTX, har blitt arrestert og varetektsfengslet på Bahamas. Bankman-Fried ble anklaget for åtte anklager som inkluderer wire svindel av ulike typer og konspirasjon for å svindle USA.

De åtte anklagene utstedt av det amerikanske advokatkontoret, Southern District of New York, mot Samuel Bankman-Fried er som følger:

1. Konspirasjon for å begå wire svindel på kunder

2. Wire svindel på kunder

3. Konspirasjon for å begå wire svindel på långivere

4. Banksvindel på långivere

5. Konspirasjon for å begå svindel med varer

6. Konspirasjon for å begå verdipapirsvindel

7. Konspirasjon for å begå hvitvasking

8. Konspirasjon for å svindle USA og bryte kampanjefinansieringslovene

Ifølge CNN, hvis Sam Bankman-Fried (også kjent som «SBF») blir dømt for alle åtte tiltalepunktene, kan han ende opp med en monumental 115 års fengselsstraff.

Trump lanserer NFT Card Collection

Den tidligere 45. presidenten i USA, Donald Trump annonserte lanseringen av sine nye non-fungible token (NFT) byttekort 15. desember 2022. Trumps NFT-byttekort er skapt ved hjelp av Polygon-blokkjeden fordi nettverket «beskriver seg selv som miljøvennlig og karbonnøytralt, noe som gjør det bedre for miljøet.»

Dette kom overraskende på grunn av Trumps tidligere motstand mot kryptovaluta. Han kalte Bitcoin en «svindel”. Han uttalte også: «Jeg er ikke en fan av Bitcoin og andre kryptovalutaer, som ikke er penger, og har verdi som er svært volatil og basert på tynn luft», i en tweet datert juli 2019. «Uregulerte kryptoaktiva kan legge til rette for ulovlig oppførsel, inkludert narkotikahandel og annen ulovlig aktivitet».

Trumps nettsted klargjør at kortene bare er «ment som samleobjekter kun for individuell nytelse, ikke for investering».

Spørsmål du bør stille deg selv før du kjøper krypto i 2023

Ikke glem å stille deg selv noen spørsmål og gjør en grundig research før du lager din 2023-kryptostrategi.

Noen spørsmål for å veilede deg: Bør du være involvert i kryptoinvestering eller handel? Hvordan skal man håndtere risiko i kryptomarkedet? Hvordan sette smarte kryptoinvesteringsmål? Hvordan velge en krypto å investere i? Hvordan velge en sikker kryptobørs å stole på og sette pengene dine i? Hvordan er kryptoskattesituasjonen i Norge?

Ha en fin jul og godt nyttår!