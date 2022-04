Topp lavkapital-kryptoprosjekter som har mye potensial

En av de beste måtene å tjene penger på krypto vil være å målrette mot mynter med lav kapital. Nå betyr ikke dette at alle low cap-prosjekter vil fortsette å gjøre det stort. Men i de fleste tilfeller, hvis du ønsker å øke kapitalen din ganske raskt, vil slike lave mynter være perfekte. Her er hvorfor:

En lav cap-mynt har ofte relativt lav verdi med plass til å utvide.

De fleste lavkapitalmynter har en tendens til å ha lav dekning av media og andre investorer.

Nesten alle mynter som har levert 10x eller mer har ofte vært lavkapital-aktiva.

Med dette i tankene bør det være enhver investors ansvar å jakte på lovende lavkapitalmynter og låse dem inne. Her er 3 alternativer du kan vurdere nå:

Base Protocol (BASE)

Base Protocol (BASE) er i utgangspunktet en kryptoaktiva som har en verdi som er knyttet til markedsverdien til hele kryptoindustrien. I hovedsak er prishandlingen til disse myntene basert på hvordan bransjens samlede markedsverdi beveger seg.

Datakilde: Tradingview

BASE er designet for å hjelpe investorer med å satse på hele kryptomarkedet uten å måtte kjøpe spesifikke mynter. Det er et veldig interessant prosjekt, og når du tenker på at markedsverdien akkurat nå er rundt 1,1 millioner dollar, er potensialet for vekst enormt.

Fetch.AI (FET)

Fetch.AI (FET) er et NFT-inspirert prosjekt som ønsker å skape en robust og sosial delingskultur. Prosjektet er relativt lite, med en markedsverdi på rundt 250 millioner dollar. Når NFT-er virkelig varmes opp, er det sannsynlig at FET vil se mer vekst på mellomlang sikt.

Augur (REP)