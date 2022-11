Topp metavers krypto prosjekter å investere i 2023

Da Facebook som den mest populære sosiale medieplattformen endret varemerket sitt til Meta , signaliserte det et stort skifte mot en fremtid sentrert rundt metaverset.

Siden den gang har populariteten til metaverset blitt større og større, og viser seg nå som et prosjekt med svært stort potensial Med utviklingen av Web3 har landskapet på internett endret seg dramatisk og metaverset kommer til å bli en viktig del.

Metaverset forventes å overgå 50 millioner brukere innen 2025, og NFT-transaksjoner innenfor metaverset anslås å øke fra 600 000 i 2022 til over 9 millioner i 2027. Metaverset har fremstått som klart en av de beste investeringsmulighetene i verden, med en rekke topp metavers krypto prosjekter på vei opp.

Topp metavers krypto prosjekter i 2023

2023 lover å bli et minneverdig år i utviklingen av metaverset, med flere prosjekter, forbedringer og ideer som tar form til det som kommer til å bli byggesteinene i fremtidens internett.

Noen topp metavers krypto prosjekter for 2023 og videre inkluderer:

Metacade (MCADE) – fellesorganisert GameFi-hub Decrentraland (MANA) – virtuell landbygger SandBox (SAND) – virtuell spillverden Pavia (PAVIA) – spillverden-bygger Ertha (ERTHA) – tomtebasert spillverden Solice (SLC) – VR-spillsystem Wizardia (WZRD) – Play2Earn RPG Axie Infinity (AXS) – NFT-basert blokkjededrevet spill

Liste over topp metavers krypto prosjekter

Metavers Play2Earn-prosjekter har sine likheter i at de alle er virtuelle verdener basert på blokkjeden , og alle bruker tokens som spillerbasen deres kan kjøpe eller potensielt tjene som digitale eiendeler. Disse digitale eiendelene har verdi basert på størrelse, nytteverdi og popularitet til prosjektet, og de mest populære har desto høyere verdi. Her skal vi se på forskjellene mellom disse prosjektene, og hvilke som har de beste utsiktene for den høyeste verdsettingen innenfor GameFi-metaverset.

1. Metacade (MCADE) – topper listen, en fellesskapsorganisert GameFi-hub

Et av de beste metavers kryptoprosjektene å investere i akkurat nå er det virtuelle fellesskapet Metacade. Metacade , som navnet tilsier, vil være en fullstendig desentralisert metavers-arkade med en rekke Play2Earn-spill utviklet for, og valgt av fellesskapet.

Med en målsetning om å være en plass der spillere kan lære alt GameFi, chatte i sanntid om de beste spillene, skrive anmeldelser og stemme på hvilke spillutviklere som mottar tilskudd for å omsette ideene sine til virkelighet, er plattformen i ferd med å ta sin plass som den ultimate GameFi-destinasjon i metaverset.

Metacade er et av de nyeste metavers-kryptoprosjektene, men ser ikke desto mindre ut til å ha reell nytte som støtter plattformens konsept. Ved å fokusere på å bryte barrieren mellom spillere og utviklere, samt å publisere resultatene i arkadebiblioteket sitt – er Metacade ute etter å dominere fremtiden til bransjen.

Med presale fortsatt i beta er det en potensiell jackpot i sikte, og den beste muligheten for å bli med er akkurat nå. Andre metavers-kryptoprosjekter er allerede i gang, så hvis du vil inn fra starten av i det neste store innen metaverset trenger du ikke se lenger enn til Metacade.

>>> Du kan delta i Metacades presale her <<<

2. Decentraland (MANA) – virtuelle landbyggere forenes

Decentraland åpnet for offentligheten i 2020, og hvis du ikke kunne gjette ut fra navnet selger prosjektet desentraliserte tomter i en delt virtuell verden. Brukere kan utforske, spille spill, samarbeide med andre brukere og kjøpe og selge digital eiendom innenfor Decentraland-universet. Brukere må kjøpe MANA-tokenet, spillets valuta, for å kjøpe pakker med land og andre virtuelle varer og tjenester.

Som et tilpassbart virtuelt landskap er hovedtrekket til Decentraland brukernes evne til å lage egne tilpassbare opplevelser innenfor sin kjøpte landpakke. Dette inkluderer unike navn, klær og smykker for brukernes avatarer, som også kan byttes mellom brukere eller kjøpes og selges med MANA-tokenet. Decentraland har posisjonert seg som er et topp metavers kryptoprosjekt siden starten. Men daglige brukere har falt kraftig, noe som får folk å stille spørsmål ved verdien av de ganske så dyre tomtene.

3. SandBox (SAND) – virtuell spillverden med VR-elementer

Det neste topp metavers kryptoprosjektet er Sandbox , en virtuell spillverden bygget på Ethereum-blokkjeden der brukere kan eie, lage, styre, spille og tjene med sine spillferdigheter. Som med Decentraland kan Sandbox-brukere kjøpe tomter med virtuelt land med plattformens token SAND. De kan deretter bruke ett av tre integrerte produkter til å enten lage og animere 3D-objekter, laste opp og selge kreasjonene sine på en virtuell markedsplass, eller bygge sine egne 3D-spill.

I likhet med Metacade har Sandbox forsøkt å legge kontrollen over spillene deres direkte i brukerne hender, i motsetning til store produksjonsselskaper. Suksessen til denne maktoverføringen vil være byggesteinen for nye metavers-prosjekter som Metacade, som på den måten kan unngå opp- og nedturene Sandbox har vært igjennom

Nå som mange kryptovalutaer prøver å hente seg inn igjen fra kryptokræsjet i 2022 har tokens relatert til virtuelle spill som Sandbox mistet mye av sin verdi. Dette er på grunn av at brukerne sliter med å rettferdiggjøre prisene Sandbox og de andre prosjektene nådde før kræsjet.

4. Pavia (PAVIA) – neste generasjons spillverdensbygger

Pavia er en annen virtuell verdensbygger som eksisterer på Cardano-blokkjeden. Den kan skryte av en mer miljøvennlig kryptovaluta enn de som er på Ethereum. Akkurat som med Decentraland og Sandbox kjøper brukere virtuelle tomter de kan bygge på. Brukere lager unike avatarer som kan samhandle med andre brukeravatarer for å kjøpe og selge deres virtuelle produkter, eller for å leie ut landet deres for PAVIA-tokenet.

Som relativ nykommer i metaverset er Pavia-landtomter billigere enn Decentraland og Sandbox, og mange aspekter av spillet er fortsatt under utvikling. Pavia ble lansert i januar 2022 og har ikke sett verdien av deres tokens falle så bratt som andre, selv om de fortsatt har falt fra deres topp på nesten $ 0,09 til rundt $ 0,01.

Pavia ble lansert rett før kryptokræsjet, og kan gi oss en pekepinn på hvordan nye metavers kryptoprosjekter som Metacade kan lykkes ved å starte etter kræsjet. Mens mange tokens har mistet så mye som 99 % av sin verdi på grunn av kræsjet, kan de som begynner etter det dra nytte av mulighten til å stadig øke i verdi.

5. Ertha (ERTHA) – plottbasert spillverden

I likhet med virtuelle verdensbyggere som Decentraland og Sandbox er Ertha et metavers kryptoprosjekt der brukere kan bygge på sin egen virtuelle tomt. I motsetning til andre verdensbyggere har imidlertid Ertha en historie, eller plot, til spillet hvor menneskeheten er på randen av utryddelse etter en klimaapokalypse. Her må brukerne gjenoppbygge verden fra grunnen av. Denne unike blandingen av virtuell produksjon og historie gjør Ertha til et av topp metavers krypto prosjekt for 2023.

Det deler likheter med andre desentraliserte virtuelle plattformer, som sin egen valutatoken (ERTHA), muligheten til å utforske, lage, kjøpe og selge produktene sine for ERTHA-tokens. Plottet holder spillet mer på sporet enn de der det ikke er noe historie og man har faktisk en grunn til å lage de forskjellige gjenstandene. Ertha ble dessverre også offer for dårlig timing, og ble utgitt like før kræsjet i kryptomarkedet, noe som forminsket tokenets verdi. Men det er fortsatt et eksempel på hvordan nye metavers prosjekter som har et tydelig fokus kan bli mer vellykkede enn de som ikke har det.

6. Solice (SLC) – et VR-spillsystem bygget på blokkjeden

Solice , som kjører på Solana-blokkjeden, er det første metavers VR -spillet som fungerer på tvers av plattformer. Dette gir det brukere den unike muligheten til å spille for å tjene i en VR-verden. Utførelsen er ikke ulik andre åpen-verden desentraliserte verdensbyggere som Decrentraland og Sandbox. Du kjøper fortsatt tomter med deres valutatoken (SLC), og deretter bygger du og sosialiserer med andre brukere hvor du har muligheten til å kjøpe og selge virtuelle varer. Forskjellen er at alt dette gjøres i en VR-verden.

Fordelen er at du blir mer oppslukt i handlingene i dette topp metavers kryptoprosjektet hvor du kan utforske en fullstendig virtuell verden på samme måte du ville gjort om den var fysisk. Ulempen er at du trenger et VR-headset, som kan koste tusenvis av kroner. Dette gjør Solice til en unik, men kostbar reise inn i det virtuelle metaverset.

7. Wizardia (WZRD) – Play2Earn RPG-fantasy og magi

Wizardia er et Play2Earn RPG (rollespill) der brukere samler NFT-er i et historiebasert metavers-kryptoprosjekt. Målet er å utvikle karakteren din, oppgradere den og oppgradere utstyret ditt mens du prøver å bli den ultimate trollmannen. Spillet tilbyr ikke bare en vakker visuell stil, men heftige PvP- og PvE-kamper der brukere må bruke strategi så vel som styrke for å klatre oppover topplistene til spillets beste trollmenn.

Som historiebasert rollespill tilbyr Wizardia en målbasert virtuell verden som kan være mer attraktiv enn enkle metavers-verdensbyggere. Dens valutatoken (WZRD), som andre, kan brukes til å kjøpe, selge og oppgradere både avataren og utstyret ditt slik at du kan tjene mens du spiller. Dessverre, i likhet med noen andre på denne listen, har Wizardias tokens mistet mye verdi siden kryptokræsjet, og har ikke vært i nærheten av å komme seg tilbake siden prisene i spillet justerer seg.

8. Axie Infinity (AXS) – NFT-basert blokkjededrevet spill

Om du er kjent med Pokemon vil du garantert skjønne hvordan dette topp metavers prosjektet fungerer. Axie Infinity er et blokkjededrevet nettbasert videospill utviklet av Sky Studios. Det kombinerer spillingen til Pokémon med Play2Earn-mulighetene til andre metavers-spill. Ved å bruke valutatokenet AXS kjøper og samler brukere axolotl -inspirerte skapninger som kjærlig refereres til som Axies. Spillere bygger deretter opp sine Axier og kjemper mot Axiene til andre brukere. Spillere kan også kjøpe, selge eller bytte dem til andre brukere, med et transaksjonsgebyr som belastes av selskapet.

Axie Infinity kombinerer det unike med en skapningssentrisk verden med Play2Earn muligheter. Siden kræsjet i 2022 har den ekstreme populariteten til spillet falt dramatisk, og det samme har verdien av tokens deres. Likevel demonstrerer den gjenværende verdien av deres tokens hvordan et fokusert, fellesskapsbasert metavers kryptoprosjekt kan lykkes i et kryptounivers som nå er i gjenoppbyggingsfasen.

Det er mange investeringsmuligheter for 2023

Med fremgangen til Web3 bør topp metavers kryptoprosjekter sin popularitet og suksess øke etter hvert som vi beveger oss inn i 2023. Noen har allerede skapt seg sin plass i metaverset, mens andre har akkurat startet ferden mot å bli gode investeringsmuligheter.

Ettersom at nye metavers kryptoprosjekter som Metacade kommer finner sin plass etter å ha unngått kryptokræsjet er de posisjonert for å kun øke i verdi. GameFi-industrien er satt til å bli den neste Apple eller Amazon med tanke på omfang, og bygger på suksessen til tidligere metavers-prosjekter. Det ser det ut til at Metacade gjør alt i deres makt for å utvide grensene for hva som er mulig i metaverset og har potensialet til å bli den beste investeringen i 2023, og en du definitivt ikke vil gå glipp av.

Heldigvis er Metacade i presale akkurat nå – med 1,4 milliarder MCADE-tokens (70 % av den totale beholdningen) – i en prosess som finner sted gjennom 9 faser. Det vil være en økning i token-prisen etter hvert som hver fase selges. Akkurat nå er det et veldig lukrativ «tidlig ute»-tilbud på 125 MCADE for bare $ 1. I fase åtte får du bare 50 MCADE for $ 1, så tiden er knapp hvis du virkelig ønsker knallsuksess i 2023!