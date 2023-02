Topp metavers kryptoprosjekter Metacade and Decentraland (MANA) prisprognose for februar

En ting begynner å bli klart: Eldre spilltitler vil ikke kunne matche kryptoprosjekter i metaverset i fremtiden. Kombinasjonen av avanserte spillopplevelser med integrerte økonomiske belønninger er intet mindre enn revolusjonerende, og har ført til optimistiske prisspådommer for topprosjekter i universet.

Metacade (MCADE) og Decentraland (MANA) prisprognoser ser utmerket ut for 2023. Spørsmålet er om MCADE eller MANA prisprognose kommer til å presses høyere?

Noen av de beste investeringsmulighetene akkurat nå er metavers gaming-prosjekter

De mest verdifulle metavers krypto-tokens har oppnådd store gevinster de siste årene. Decentraland (MANA) steg over 200x fra lanseringsdatoen til toppnivået i 2021. Nå ser en splitter ny metavers krypto kalt Metacade , som er i sitt tidlige investeringsfase, klar ut til å gjøre et tilsvarende trekk i årene som kommer.

MANA prisprognose begynner å se mer optimistisk ut, ettersom det bredere kryptovalutamarkedet begynner å komme seg etter en langsiktig bjørnemarkedstrend. Denne trenden fikk MANAs prisprognose til å falle betydelig, og MANA-tokenet mistet 90 % av verdien fra toppnivået.

Metacade ser derimot ekstremt optimistisk ut i løpet av de kommende månedene. MCADE-tokenet lanserte nylig sin presale-prossess, som har tiltrukket seg investeringer verdt $5.6m på veldig kort tid.

MCADE ser nå moden ut til å produsere høy avkastning etter slutten av token-presale,

men hvor høyt kan den nå? Vil den være i stand til å overgå MANA og bli et av de mest verdifulle metavers kryptoprosjektene i Web3?

Hva er Decentraland (MANA)?

Decentraland er et stort virtual reality metavers som lar brukere kjøpe og selge digital eiendom. Tomtene som kan kjøpes i Decentraland er fullt tilpassbare, noe som betyr at brukere kan skape den form for digital opplevelse de vil på det virtuelle reality-kartet.

Decentraland har blitt et ledende metavers-kryptoprosjekt på grunn av sitt fokus på brukergenerert innhold ( UGC ). Universet har blitt delt inn i distrikter, noe som gir alle tilgang til et stort utvalg av forskjellige opplevelser, inkludert gambling i Las Vegas-stil, NFT kunstgallerier og play-to-earn gaming.

Decentraland prisprognose 2023: Vil MANA nå $ 2?

MANA prisprognose forutsier en vending i trenden i løpet av de kommende månedene. Mens MANA har funnet seg langt under $ 1-nivået etter et betydelig prisfall, plasserer MANA prisprognose motstandsnivået på $ 2 som et viktig kursmål for året.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade er på vei til å bli den mest spennende arkaden på kjeden. Det er en metavers kryptoplattform som vil tilby et voksende utvalg av spennende play-to-earn opplevelser, sammen med overbevisende inntjeningsmekanikk som kan gjøre plattformen ekstremt populær blant Web3-brukere.

Et hovedmål med Metacade-prosjektet, som vil bli helt og holdent fellesskapsdrevet, er å bli et livlig, sosialt knutepunkt for alle spillere og kryptoentusiaster. Det tar sikte på å belønne lojale innholdsskapere, koble sammen brukere med jobbmuligheter og direkte finansiere fremtiden for blokkjede-gaming i løpet av utviklingen.

Metacade har uten tvil et utrolig potensial for fremtidig vekst. Som en omfattende metavers kryptoplattform som bruker blokkjedeteknologi, er den godt posisjonert for å levere forbedrede brukeropplevelser sammenlignet med dagens gaming-industri – en sektor som har et stort behov for omveltning.

Hvordan fungerer MCADE?

Metacade vil tilby både både tilfeldig spilling og gaming på konkurransenivå til sine brukere. Brukere vil kunne spille alene, gå videre gjennom nivåer og prøve å slå arkadens høyeste poengsum, eller til og med bli med i betalte turneringer for sjansen til å vinne sjenerøse MCADE-premier.

Videre har Metacade en avansert insentivstruktur for å skape et bransjeledende knutepunkt for GameFi-alfa. Brukere vil kunne tjene MCADE-tokens i bytte for ganske enkelt å dele innsikt, legge ut spillanmeldelser og samhandle med andre brukere. Innholdsskapere vil bli direkte belønnet for bidragene sine.

For brukere som ønsker å kickstarte en karriere i Web3, vil Metacade sin Work2Earn-funksjon være en uvurderlig tjeneste. Fra 2024 og videre vil Metacade innlemme et krypto-jobbtavle for jobbannonser på heltid. I forkant av dette vil prosjektet også ta sikte på å tilby deltids spillejobber der brukere kan tjene en inntekt betalt i krypto.

Metacade prisprognose 2023: Vil MCADE nå $ 1?

Metacade sitt unike sett med funksjoner gjør det til en veldefinert og omfattende metavers kryptoplattform. Det tilbyr et bredere sett med tjenester enn de aller fleste andre GameFi -prosjekter, og dette har ført til at mange spekulerer i om den kan bli en topp 3 metavers etter markedsverdi.

2023 ser altså ut som året da MCADE begynner å ta av. Metacade-plattformen vil bli lansert for allmennheten, presale vil bli fullført, og MCADE-tokenet vil bli gjort tilgjengelig på børser. Med det i tankene er det en oppfatning om at MCADE kan oppnå 50x omsetning og raskt treffe $ 1-nivået.

MCADE vs MANA prisprognose: Hvilken vil øke mest?

Mens MANA prisprognose har vært optimistisk de siste årene, ser det ikke ut til at den vil overvinne den forventede økningen for MCADE. MANA prisprognose forutsier 4x avkastning for Decentraland, mens MCADE forventes av mange å gi minst 50x avkastning.

Over tid kan Metacade konkurrere med de beste metavers kryptoprosjektene som finnes. For å bli involvert, gå over til Metacade sitt nettsted og skaff deg så mange MCADE-tokens som mulig før slutten av presale. Prisen er satt til å stige fra $ 0,008 til $ 0,02 under Metacade sitt presale, og eksperter forventer at den vil gå opp til $ 0,20 i løpet av 2023.