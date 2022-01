Topp sosiale tokens å kjøpe i 2022

Social Token er også kjent som sosiale penger, skapermynt eller fellesskapstoken. Det er en form for kryptovaluta som er basert på digitalt eierskap. De brukes av merkevarer, skapere, samfunn og enkelte individer for å sette en pengeverdi på det de gjør. I motsetning til de vanlige mediene som kontrollerer innholdet og inntektene til disse menneskene, eliminerer sosiale tokens denne barrieren ved å introdusere sikkerhet og desentralisering via blokkjedeteknologi.

Sosiale tokens kan være basert på et individ eller et fellesskap. Bare så du vet, er NFT-er på en måte sosiale tokens. De vil muligens bli viktigere med inkorporeringen av web 3.0. De kan brukes til å motivere fellesskapets fans og kompensere skaperen.

De fleste sosiale tokens finnes på Ethereum-blokkjeden. Selskaper som Seed Club, Fyooz, Rally og BitClout har investert i sosiale token-prosjekter. Som alle kryptovalutaer er det risiko for reguleringer. Imidlertid antas det å være fremtiden for merkevarebygging og markedsføring.

Din favorittartist, idrettsutøver eller influencer har kanskje ikke et sosialt token ennå, men de vil snart fange det opp. Men mens du venter på at de skal gjøre det, bør du vurdere følgende sosiale symboler.

1. SWAGG

SWAGG er det sosiale symbolet til SWAGG-nettverket. Den kan brukes til å få deres kreasjoner, delta i Forefront, nyte SWAGG Drops, motta SWAGG-belønninger og delta i alle fellesskapsinitierte prosjekter. Innehavere gis tilgang til den private SWAGG Discord-gruppen. De ville også være i stand til å foreslå og stemme over planer og handlinger fra SWAGG-samfunnet.

SWAGG lar innehavere ha tilgang til SWAGG-huset. Det ble opprettet for å fremme samarbeid, autentisitet og kreativitet blant fellesskapsmedlemmer. Innehavere kan løse inn kreasjoner laget i fellesskapet. De kan bruke sin SWAGG til å skaffe likviditet på Uniswap-børsen.

For å komme inn i SWAGG-fellesskapet trenger du intet mindre enn 400 SWAGG-er i Metamask-lommeboken din. For å delta i fremtidig samfunnsstyring, trenger du 10 000 SWAGG-er. Den ble preget på Roll og hadde en total forsyning på 10 millioner tokens med en 1299-dagers opptjeningsperiode. En million vil bli reservert til fellesskapsstipend og belønninger, mens 2 millioner vil bli beholdt til fellesskapsutstedelse.

Det er over 7 millioner i omløp akkurat nå. Per i dag er prisen $0,043. Den nådde en ATH på $0,26 i september 2020. Den har en markedsverdi på $330 843.

2. BAEPAY

Dette er et sosialt token opprettet på Ethereum-blokkjeden av BAE. BAE ble grunnlagt i 2018 som en av de første plattformene for Crypto Art. Det er en åpen plattform for avantgarde-, undergrunns- og outsiderkunstnere for å kunne iscenesette kunstverkene sine på Ethereum-blokkjeden.

BAEPAY brukes til å belønne fellesskapsmedlemmer og som et styringstoken. Den kan brukes til å foreta betalinger på plattformen. Det belønner både likviditetstilbydere og artister for å skape en stabil økonomi.

Den er tilgjengelig på Uniswap-børsen, og den koster $0,05 akkurat nå. Den nådde en topp på 1,65 dollar i mars 2021. Det er en total forsyning på 10 millioner, og over 5 millioner er i omløp nå. Den har en markedsverdi på $256.616.

3. Rally (RLY)

RLY er det sosiale symbolet til Rally Network lansert på Ethereum-blokkjeden. Rally Network lar skapere, merkevarer og samfunn lansere sine sosiale valutaer. Dette gir fansen deres tilgang til fordelene deres. Rally er en Ethereum-sidekjede for skapere for å bygge sine digitale økonomier.

Den støtter enkel integrasjon med andre plattformer, inkludert å tillate autentisering av fans og blokkjedeutforskning. Den er åpen, kompatibel og sikker. Dette vil tillate skapere å aktivere transaksjoner, kontrollere tilgang og skape mer økonomiske løsninger.

Å skape noe på Rally krever ikke transaksjonsgebyrer eller likviditet. Den er miljøvennlig og støtter betalingskort. Fans trenger RLY for å kjøpe tokens til sine favoritter. Det er det sosiale symbolet nummer én.

Det er notert på Huobi Global, KuCoin, Coinbase Exchange, MEXC Global, Gate.io og Uniswap-børsen. Av den totale forsyningen på 15 milliarder er 2,3 milliarder i omløp akkurat nå. Per i dag er den verdt $0,22 og har en markedsverdi på $496 millioner. Den nådde en ATH på $1,20 i mars 2021.

4. Friends with Benefits Pro (FWB)

Pro-en ble lagt til i mars 2021 etter Roll social token-utnyttelsen. Fellesskapet består av enkeltpersoner, inkludert web 3.0-artister, innovatører og tenkere, blant andre, interessert i en desentralisert fremtid. Prinsippene som styrer fellesskapet inkluderer delte identiteter, ansvar, inkludering, mangfold og sinnsro. FWB kreves for å få tilgang til fellesskapet.

FWB er det dyreste sosiale tokenet. En FWB koster $46,40 per i dag. Den har en markedsverdi på 27,7 millioner dollar. Over halvparten av den totale forsyningen (1 million) er i omløp nå.

Den nådde en topp på $196,19 i august 2021. Den er notert på Uniswap-børsen og Bitget.

5. MORK

Dette er den sosiale mynten til Hackatao-kunstkollektivet og dets fellesskap. MORK-kafeen kan nås gjennom Discord. Den ble lansert i august 2020 på Ethereum blockchain. Den er notert på Uniswap-børsen.

Den har en total forsyning på 10 millioner, og over 8 millioner tokens er i omløp akkurat nå. Den nådde en topp på $14,79 i november 2021, men handles til $2,41 nå. Den har en markedsverdi på 19,3 millioner dollar.

6. WHALE

WHALE ble lansert i mai 2020 av WhaleShark, en NFT-samler. Det er det første tokenet som er knyttet til en enhet- The Vault og styrt av en DAO. The Vault er en offentlig revidert safe som omfatter WhaleSharks utallige NFT-samlinger. WHALE ble utviklet ved å bruke ERC-20-standarden.

Den har en maksimal forsyning på 10 millioner; 10 % tildeles grunnleggeren og hans team, 10 % selges privat, 42,6 % distribueres til fellesskapet, og 37,4 % holdes i WHALE Foundation-reserven.

Innehavere vil glede seg over en rekke fordeler. Noen av dem inkluderer leie av NFT fra The Vault, kjøp av eksklusive NFT-er og kjøp av utvalgte NFT-er fra The Vault. De ville også delta i styringen av samfunnet og DAOs prosjekter. Innehavere kan bruke WHALE til å støtte likviditetsutvinning for belønninger.

Innehavere vil også nyte eksklusiv tilgang til NFT airdrops, kanaler som tilbyr spill, WHALE airdrops, nettverksmuligheter og en-til-en med WhaleShark. I motsetning til de fleste sosiale tokens, har den mange brukstilfeller, er knyttet til digitale eiendeler og er styrt av en DAO.

WHALE er notert på Uniswap-børsen, Huobi Global, KuCoin, Hotbit og Hoo. Den nådde en topp på $52,37 i mars 2021 og er nå verdt $7,84. Den har en markedsverdi på 57,2 millioner dollar. 7,3 millioner er i omløp akkurat nå.

Sluttnotat

Bortsett fra tokenene som er oppført ovenfor, kan du sjekke ut GCR, GENRE, YUP og ALEX. Sosiale tokens er kryptovalutaer og er derfor flyktige. De er en risikabel investering, så kjøp kun tokens med penger som du har råd til å tape. Gjør din research og handle alltid klokt.