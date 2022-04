Topp spådommer for kryptopriser: Zilliqa og Near Protocol

Kryptovalutaprisene krasjet mandag da frykten i markedet eskalerte. Bitcoin falt under 40 000 dollar mens den totale markedsverdien falt til over 1,87 billioner dollar. Noen av de dårligste myntene var Near Protocol, Mina Protocol, Zilliqa, Moonbeam og Axie Infinity, som har falt med mer enn 10 % det siste døgnet.

Investorer begynner å bli redde

Kryptovalutaer falt da stemningen i markedet steg kraftig. En nærmere titt viser at ulike aktivaklasser faktisk er dypt i minus. For eksempel, i råvaremarkedet krasjet prisen på råolje med mer enn 4 % mens gull og sølv falt med over 2 %. Dette gjør det til en av de verste dagene i råvareindeksen i år. Bloomberg Commodity Index (BCOM) falt med over 1,9 prosent.

Børsen raste også. For eksempel, i Europa krasjet CAC 40-, DAX-indeksen og FTSE 100-indeksene med over 2 %. I USA falt Dow Jones med mer enn 1000 poeng. Den har tapt over 200 poeng i futuresmarkedet.

Derfor faller kryptovalutaer ettersom investorer reagerer på den pågående frykten knyttet til Federal Reserve og andre sentralbanker. I en uttalelse forrige uke advarte Jerome Powell om at banken vil omfavne en mer haukisk politikk i de kommende månedene. Som et resultat har frykt- og grådighetsindeksen flyttet seg til den ekstreme fryktsonen på 23.

Zilliqa-prisprediksjon

Det daglige diagrammet viser at ZIL-prisen har vært i en sterk bearish trend de siste dagene. Mynten har beveget seg under det viktige nivået på $0,1285, som var det høyeste punktet 21. oktober. Den har krasjet med over 57 % fra det høyeste nivået denne måneden.

Den har falt til rundt 1,3 milliarder dollar mens MACD-indikatoren har beveget seg under det nøytrale nivået. Derfor er det en sannsynlighet for at mynten vil fortsette å falle når bjørnene sikter mot neste nøkkelstøttenivå på $0,08.

Prisprediksjon i nærheten av protokoll

På 1D-diagrammet har Near Protocol-prisen falt de siste 6 dagene på rad. En nærmere titt viser at den nedadgående trenden faktisk har tatt fart. Den har også klart å bevege seg under 25-dagers glidende gjennomsnitt mens MACD er nær ved å falle under det nøytrale nivået.

Mynten har også dannet det som ser ut som et håndtak av koppen og håndtaksmønsteret. Derfor er det en sannsynlighet for at aksjene vil gjenoppta den bullish trenden.