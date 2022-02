Live Anchor Protocol-prisen i dag er like under $2 med et 24-timers handelsvolum på nesten $66 millioner. Anchor Protocol er opp 9,37 % de siste 24 timene.

Du trenger ikke mer enn denne korte guiden for detaljene rundt protokollen, om den er verdt å kjøpe, og hvor du kan kjøpe Anchor Protocol.

Anchor Protocol er en låneprotokoll på Terra blockchain. Den bruker over-sikkerhetsarkitektur for å tillate brukere å låne ut og tjene renter på sine digitale eiendeler.

Anchor muliggjør raske uttak og betaler innskytere en lavvolatilitetsrente på 19,5%, som er blant de høyeste blant stabile mynter. Anchor gjør innskudd tilgjengelig for låntakere som pantsetter likvide eiendeler som sikkerhet.

Anchor bruker en avviklingsprosess for å sikre beskyttelse av innskyters hovedstol. Innskudd er sikre så lenge eventuelle forpliktelser sikret av dem er overpantisert.

Anchor-likvidasjonsprotokollens mål er å holde innskudd trygge ved å betale ned gjeld som står i fare for å ikke oppfylle kravene til sikkerhet.

Anchor Protocol kan være lønnsom. Likevel, ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer og ta alle investeringsråd med en klype salt.

Gov Capital er bearish på Anchor. De spår at prisen vil falle fra $1,95 for øyeblikket til $0,152 på ett år. Wallet Investor anser det også som en dårlig investering.

Price Prediction, på den annen side, er bullish. De spår et minimumsnivå på $3,72 i 2023 og på $5,36 i 2024. Den kan gå opp til $6,31 med en gjennomsnittlig handelspris på $5,51. I 2025 forventes prisen på 1 ANC å nå minst $7,66.

