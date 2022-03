Etter at Elon Musk twitret at folk trenger et nytt desentralisert sosialt medium fordi Twitter ikke gjør jobben, begynte plattformer som Decentralized Social å nyte nyvunnet popularitet.

Hvis du vil vite hva Decentralized Social er, om det kan gi deg god avkastning, og de beste stedene å kjøpe Decentralized Social, har du kommet til rett sted.

Decentralized Social (DESO) betegner seg selv som verdens første lag-1 blokkjede spesialbygd for å skalere desentraliserte sosiale applikasjoner til milliarder av brukere.

Den innovative blokkjeden ble opprettet i 2019 med det formål å drive Web3 desentraliserte sosiale nettverk. Den har hatt som mål å løse problemene skapt av dagens sentralisering av sosiale medier siden den gang.

I motsetning til konvensjonelle sosiale medier, behandler DESOs sosiale blokkjede innhold som et offentlig verktøy. Hvem som helst kan få tilgang til det. Plattformen kombinerer effektiv og skalerbar databaseinfrastruktur med paradigmet til det åpne P2P-finanssystemet kryptovalutaer tilbyr.

Sluttproduktet er tilpasset for å skape neste generasjon Web3 sosiale medier. Hundrevis av apper har blitt bygget på DESO-blokkjeden så langt.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville føle dersom du taper penger.

Tech News Leader spår at prisen på DESO vil nå $64,90 i år. Om 5 år vil 1 DESO være verdt $193,33. DESO vil ha brutt $1000 på et tiår. DESO vil BLI verdt 1.147 dollar, ifølge analytikeren.

There is so much on the horizon for DeSo and our community.

Since launch, there has been 1.5M wallets created and $17.2M has been made by DeSo creators.

We are just getting started.

Make sure to check out @openprosper for more DeSo stats here 👇 https://t.co/KhgvTlCpYX pic.twitter.com/Tx8eJd98UH

— DeSo (@desoprotocol) March 10, 2022