Topp steder å kjøpe Dogecoin, som har steget 7 % på 24 timer

Etter Twitters kunngjøring om Elon Musk som det nyeste medlemmet av styret, begynte Dogecoin å samle seg. Musk gikk med på å holde sin eierandel på maksimalt 14,9 % fra dagens 9,2 %.

Denne korte guiden har alt du trenger å vite om Dogecoin-økosystemet og mynten, inkludert om du bør kjøpe den. Her er hvor du kan kjøpe Dogecoin hvis du velger det.

De beste stedene å kjøpe Dogecoin nå

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Hva er Dogecoin?

Dogecoin ble laget som en spøk av programvareingeniørene Billy Markus og Jackson Palmer. Det er både den første hundemynten og den første mememynten i historien.

Det kan ha startet med satire, men det har blitt en lukrativ investering for noen. Dogecoin ble introdusert med sin karakteristiske Shiba Inu-logo 6. desember 2013 og populariteten vokste raskt.

På våren i fjor hadde markedsverdien passert 85 milliarder dollar. Kryptoen startet med et tak på 100 milliarder mynter. Dette var nådd i midten av 2015 og ytterligere 5 milliarder mynter har blitt satt i omløp hvert år etter det.

Bør jeg kjøpe Dogecoin i dag?

Dogecoin kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Dessverre er dette ofte umulig å vite på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

Dogecoin-prisprediksjon

Wallet Investor spår at prisen kan nå 0,29 dollar om et år. I 2027 spår de at den vil handles for 0,86 dollar.

Digital Coin Price spår et gjennomsnitt på 0,19 dollar i år, 0,28 dollar i 2025 og 0,66 dollar i 2030. I følge Price Prediction vil DOGE være verdt 0,16 dollar i gjennomsnitt i år, stige til 0,49 dollar i 2025 og til 2,82 dollar i 2030.

