FORTH er basert på et nytt premiss. Den opprinnelige mynten til Ampleforth (AMPL) Governance Token er unik ved at antallet AMPL du eier kan endres hver dag. For å lære mer om dette trenger du ikke mer enn denne korte artikkelen, som også vil fortelle deg hvor de beste stedene å kjøpe FORTH er.

Siden FORTH er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe FORTH ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe FORTH akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert FORTH.

FORTH-innehavere kan stemme på foreslåtte endringer i Ampleforth-protokollen eller delegere sine stemmer til representanter som stemmer på deres vegne. AMPL er en kryptovaluta som Bitcoin, men med en vri: tilbudet endres daglig.

AMPL-protokollen justerer automatisk tilbudet som svar på etterspørselen. Når prisen er høy, øker lommeboksaldoene. Når prisen er lav, reduseres lommeboksaldoene.

AMPL er ikke-utvannende. Tilførselsjusteringer brukes universelt og proporsjonalt på tvers av hver lommebok. Dette betyr at ditt prosentvise eierskap av nettverket forblir fast.

Ifølge AMPL er dagens kryptovalutaer farlig korrelert. AMPLs unike insentiver lar den koble seg fra Bitcoins prismønster. Dette reduserer systematisk risiko ved å tilføre mangfold til et homogent økosystem.

Tokenet kan være en lønnsom investering takket være den unike premissen den er bygget på. Utforsk imidlertid markedet og les minst flere prisanslag før du forplikter deg til en investering.

Ifølge Wallet Investor kan FORTH være et dårlig alternativ for de som leter etter virtuelle valutaer med god avkastning.

Up to Brain er ikke enig. Ifølge ekspertene vil prisen gå opp til $31 innen utgangen av 2023, opp fra $7,80 i skrivende stund. Tokenet vil sannsynligvis nå $46 innen utgangen av 2024.

⚡️#FORTH's 12h chart continuing with MAJOR STRENGTH towards the target at $15.77 and technically, has MORE to go! $FORTH is in position to climb over 36% more to reach this target and looks to be in the process of doing so now! #AmpleForthGovernanceToken may continue on this run! pic.twitter.com/sqGB2FFwps

— Crypto Lisa (@CryptoMonaL) February 3, 2022