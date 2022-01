Topp steder å kjøpe IOTA, en av få vinnere i dag

IOTA, den eneste blokkjedeløse blokkjeden, er en av få vinnere på en dyster dag i kryptomarkedet. Verdien har økt rundt 3% i løpet av de siste 24 timene. Denne guiden har alt du trenger å vite om IOTA: hva som gjør den unik, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe IOTA nå.

Hva er IOTA?

IOTA er en distribuert hovedbok med én stor forskjell: det er faktisk ikke en blokkjede. I stedet er dens proprietære teknologi kjent som Tangle, et system av noder som bekrefter transaksjoner.

Grunnleggerne bak denne platformen sier at dette betyr langt høyere hastigheter enn konvensjonelle blokkjeder – og et ideelt fotavtrykk for det stadig voksende Internet of Things-økosystemet.

Fordi det ikke er noen blokkjede, er det ingen utvinningsarbeidere, og fordi det ikke er noen utvinningsarbeidere, er det ingen gebyrer. Mange etablerte nettverk opplever at kostnadene øker ved overbelastning, men IOTA har som mål å gi ubegrenset gjennomstrømming til minimale kostnader.

Med tiden er IOTAs mål å bli de facto-plattformen for å utføre transaksjoner mellom IoT-enheter. Estimater antyder at det kan være 20,4 milliarder slike enheter der ute innen 2024, og gitt at dette skjer, kan dette ende opp med å bli en stor bedrift.

Teamet bak IOTA mener at de potensielle bruksområdene ikke begrenser seg til dette. De tror at deres distribuerte hovedbok kan levere digitale identiteter til alle, bane vei for banebrytende smarte byer, levere sømløs global handel og bevise ektheten til produktene.

Bør jeg kjøpe IOTA i dag?

IOTA kan være en utmerket investering, men gevinstene kan også raskt gå tapt. Kryptovalutaer er utsatt for ekstreme prissvingninger i begge retninger. Ta alle investeringsråd og prisspådommer med en klype salt.

IOTA-prisprediksjon

I følge redditors vil IOTA begynne å stige og nå $3 i midten av dette året. Trading Education forventer at prisen på IOTA vil nå $2,53 innen utgangen av året.

Til slutt, Trading Beasts er minst bullish, og spår at IOTA vil nå $1,7 på en måned. Den forventede maksimumsprisen er $2,44 i 2022.

IOTA på sosiale medier