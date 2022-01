Topp steder å kjøpe MXC, som kan bryte $0,01 per token

Live MXC-prisen i dag er $0,099 med et 24-timers handelsvolum på $91,6 millioner. MXC har steget 5,04 % de siste 24 timene. Denne korte artikkelen vil forklare alt om MXC: hva det er, om det er en god investering og selvfølgelig de beste stedene å kjøpe MXC hvis du velger det.

Siden MXC er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe MXC ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe MXC akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert MXC.

MXC er web3.0-infrastruktur designet for å bygge bro mellom metaversen og den virkelige verden. Nettverket kjører på en Proof-of-Participation (PoP) mekanisme med supernoder, som gir skalerbarhet og gratis åpne nettverk.

MXC brukes til å levere enheter for det gratis åpne trådløse nettverket, kjøre supernoder på nettverket via staking-tokens, NFT-administrasjon for å utvinne fra LPWAN- og satellittnettverk, og mer.

MXC brukes også til å gjennomføre styringsstemmer for å bestemme nettverksressursallokering. MXC ble lansert i august 2018 med 2,6 milliarder MXC-tokens opprettet ved genesis.

Det er ingen inflasjon fordi alle tokens er utvunnet fra disse 2,6 milliardene. MXC vil bli brent når flere tjenester brukes.

MXC kan være en lønnsom investering, men ikke foreta noen investering før du utfører nøye markedsundersøkelser og veier fordeler og ulemper.

Wallet Investor spår en langsiktig økning i prisen. I januar 2027 spås det at den vil handles for 0,211 dollar. En 5-års investering vil generere inntekter på rundt +111 %. En investering på $100 nå kan nå $211 i 2027.

