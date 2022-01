Rainbow Token er et hyperdeflasjonært, etisk DeFi-token som kjører på Binance Smart Chain, som kombinerer syv funksjoner i en enkelt kryptoaktiva. Den ble notert på Stealth Exchange for to dager siden og har økt 18 % i dag.

Du trenger ikke lete lenger enn til denne artikkelen for å lære detaljene rundt Rainbow, inkludert om det er en god investering og de beste stedene å kjøpe Rainbow Token i dag.

Siden RAINBOW er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe RAINBOW ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe RAINBOW akkurat nå:

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert RAINBOW.

Rainbow Token ble lansert 18. august 2021. Den tar 7 farger og tildeler hver av dem en spesiell protokoll som er innebygd i tokenomikken til den smarte kontrakten.

RAINBOW planlegger å utvikle en desentralisert plattformtjeneste kalt Bifrost som lar brukere lansere sine egne tokens på en sikker måte. Den ønsker å forbedre dagens løsninger, med særlig fokus på reduserte avgifter.

Bifrost vil ha et rent brukergrensesnitt, fleksibelt og modifiserbart salg, rimelige og lave avgifter, og offentlige og private forhåndssalg med hvitelistefunksjoner.

Ikke foreta en investering uten å undersøke grunding først. Ta hensyn til risikotoleransen din da investereringer av midler skjer på egen risiko.

Wallet Investor forventer en langsiktig økning. Deres prisprognose for januar 2027 er $0,00000019. En 5-års investering vil generere inntekter på rundt +1 780 %. Hvis du legger $100 i Rainbow Token nå, kan verdien være $1880 i 2027.

