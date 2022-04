Terras token Luna har økt med 16 % og stiger fremdeles etter at Terra annonserte introduksjonen av selvtilbakebetalende lån og dens stablecoin UST overgikk konkurrenten BUSD, Binances stablecoin, med markedsverdi.

Denne korte guiden har alt du trenger å vite om Terra Luna-nettverket og mynten, inkludert om og hvor du skal kjøpe Terra Luna hvis du velger det.

Siden LUNA er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe LUNA ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe LUNA akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert LUNA.

Terra er den åttende største kryptoen etter markedsverdi. Blokkjede-protokollen bruker fiat-peggede stablecoins for å drive prisstabile globale betalingssystemer.

Terra hevder å kombinere prisstabilitet og bred bruk av fiat-valutaer med sensurmotstanden til BTC og tilbyr raske og rimelige oppgjør.

Utviklingen av Terra begynte i januar 2018, og hovednettverket ble offisielt lansert i april 2019. Stablecoin UST beholder sin en-til-en valutatilknytning gjennom en algoritme som automatisk justerer tilbud og etterspørsel.

Dette oppnås ved å incentivere LUNA-innehavere til å bytte LUNA og stablecoins til lønnsomme valutakurser for å utvide eller trekke inn tilbudet av stablecoin for å matche etterspørselen.

Terra kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Dessverre er dette ofte umulig å vite på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

Wallet Investor mener Terra er en utmerket investering. De forventer en langsiktig økning. I april 2027 vil 1 LUNA være verdt $554.

En 5-års investering vil gi inntekter på rundt +517 %. Hvis du investerer $100 i det nå, kan det være opptil $617 om fem år.

1/ @Terra_money has been a huge accumulator of $CVX, growing to be the largest CVX held by a DAO in 4 months.

Over the past 30 days, they have accumulated around 649k of CVX, pushing them ahead of @FraxFinance to be the largest DAO holders of CVX. pic.twitter.com/zjEEEBF4ZJ

— Delphi Digital (@Delphi_Digital) April 18, 2022