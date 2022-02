Toppprosjekter på Ethereum-kjeden for langsiktige investorer

Februar har vært en blandet pose med følelser for kryptoinvestorer over hele verden. Etter at måneden startet med noen utrolige oppganger i markedet, ser det ut til at vi avslutter måneden med tap. Kryptomarkedet er akkurat nå på vei ned ettersom det geopolitiske og monetære presset øker ytterligere. Men det er fortsatt noen prosjekter på Ethereum du bør se på. Her er hvorfor:

Ethereum er den største smarte kontraktsplattformen i verden.

Mange innovative DAPP-er i DeFi har blitt lansert her.

Det er et stort utvalg av investeringsalternativer å gå for.

Vel, i tilfelle du tror på Ethereum og fremtiden som det har, bør følgende prosjekter være på overvåkningslisten din i februar.

Chainlink (LINK)

Som en av de ledende kryptoene på markedet, er det vanskelig å tro at Chainlink (LINK) faktisk er et Ethereum-prosjekt. Vel, det er faktisk, LINK fungerer som et orakel designet for å gi en sømløs forbindelse mellom smarte kontrakter og sanntidsdata.

Datakilde: Tradingview

Det opprinnelige LINK-tokenet er også et ERC-20-token. Selv om Chainlink-prosjektet ble unnfanget i 2017, tok det minst 2 år før det var fullt operativt.

SushiSwap (SUSHI)

Når det gjelder desentraliserte børser, er SushiSwap (SUSHI) et stort navn. Det rangerer der oppe med slike som Uniswap (UNI) og andre. Sushiswap lar i utgangspunktet kryptoinnehavere bytte eiendeler fra peer til peer på en ikke-forvarende og tillatelsesløs måte. Det tilbyr bedre likviditet, raske transaksjonshastigheter og lave gebyrer også.

Curve Finance