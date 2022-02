Topprangerte kommende DeFi-prosjekter som er verdt å vurdere

DeFi-prosjekter er i ferd med å bli sentrale for blokkjede-områdets vekst. Det er også helt nye DeFi-prosjekter som kommer ut hver dag, som alle tilbyr et løfte om stor økonomisk autonomi fra tradisjonell finans. Her er grunnen til at DeFi varmes opp:

Det er massiv investortillit rundt DeFi akkurat nå.

Milliarder av dollar er allerede låst i ledende DeFi-prosjekter.

DeFi-prosjekter gir mye nytte og dermed mye verdi for investorer

Hvis du har tenkt på å få litt eksponering for DeFi, her har vi noen spennende prosjekter som du kan gå inn i hvis du vil.

Compound (COMP)

Compound (COMP) er en desentralisert finansprotokoll som gir tilgang til en rekke innsatsmuligheter for kryptoholdere. Formålet med denne protokollen er å gjøre det enklere for brukere å låne og låne ut kryptoaktiva på peer-to-peer-basis.

Datakilde: Tradingview

Compound-protokollen og dens opprinnelige token COMP er alle basert på Ethereum-nettverket. Dette er et av de hotteste DeFi-prosjektene i kjeden, og i skrivende stund handlet COMP for $108 med en markedsverdi på rundt $709 millioner.

Liquity (LQTY)

Liquity (LQTY) streber etter å tilby rentefrie lån også på Ethereum-blokkjeden. Per nå har plattformen sett enorm vekst med nesten 1,2 milliarder dollar i total verdi låst eller TVL. Tokenet ser også ut til å ha betydelig oppsidepotensial. På pressetidspunktet hadde det en markedsverdi på rundt 35 millioner dollar. Dessuten handlet dets opprinnelige token LQTY til $2,15.

Cream Finance (CREAM)