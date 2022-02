Dagshandel med krypto er veldig enkelt i disse dager. Kryptomarkedet er tross alt fylt med massevis av derivater. Det er anslått at det daglige volumet i kryptoderivatmarkedet er mer enn 3 billioner dollar. Med disse tallene er det ikke rart at mange handelsmenn bruker disse eiendelene. Her er grunnen til at dagshandel med krypto gir mening:

Markedet tilbyr svært høy volatilitet daglig.

Du trenger ikke en stor konto for å handle krypto.

Det er et enormt utvalg av kryptoaktiva til daglig handel.

Vel, i tilfelle du ikke er sikker på hvilke eiendeler som er perfekt ideelle for en aktiv kryptodaghandler, bør forslagene nedenfor hjelpe:

Dogecoin (DOGE)

Når det gjelder volatilitet, er det svært få som kan måle seg med DogeCoin (DOGE) . Som en av de ledende meme-myntene har DOGE også et enormt handelsvolum takket være markedsverdien på rundt 17 milliarder dollar.

Datakilde: Tradingview

Med det i tankene, vil prisen på DOGE alltid svinge i stor grad med jevne mellomrom. Dette gir aktive dagshandlere et stort utvalg inngangspunkter for å tjene på DOGE. Men det er selvfølgelig visse risikoer som følger med svært volatile eiendeler. Sørg for at du bruker riktig kapitalstyring.

ThorChain (RUNE)

ThorChain (RUNE) er ikke på langt nær så stor som DOGE, men den har fortsatt utmerket volum. Dette er en mynt som har en markedsverdi på 1,2 milliarder dollar. Derfor bytter RUNE vanligvis hender mange ganger på en gitt dag, noe som gjør det til et anstendig mål for en daytrader. Mynten er også kjent for høy volatilitet.

Ethereum Classic (ETC)