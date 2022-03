Å si at AltSwitch stiger vil være en underdrivelse. Den har overgått en markedsverdi på én million, avduket en maskinvarelommebok og nådde en rekke lukrative partnerskap på AIBC UAE-messen i 2022, en begivenhet som tiltrekker seg ledende skikkelser fra den fremvoksende teknologiverdenen.

Du trenger ikke mer enn denne korte artikkelen for å finne ut hva AltSwitch er, om det er verdt å investere i, og de beste stedene å kjøpe AltSwitch.

De beste stedene å kjøpe AltSwitch nå

Siden ALTS er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe ALTS ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe ALTS akkurat nå:

1. Kjøp BNB hos en regulert børs eller megler, som Binance ›

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send BNB til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte BNB mot din ALTS

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert ALTS.

Hva er AltSwitch?

AltSwitch har som mål å være "moren" til alle fremtidige Web3-apper og -tjenester, som vil generere inntekter og belønninger for brukere. Det er et unikt BSC-belønningstoken som gir innehavere full kontroll over mynten, som de mottar belønninger i.

Innehavere av ALTS får tilgang til belønninger fra enhver kryptoaktiva som er oppført på Binance Smart Chain. De vil også få tilgang til mange tokens snart.

Bør jeg kjøpe AltSwitch i dag?

AltSwitch kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

AltSwitch-prisprediksjon

Price Prediction er moderat optimistisk. De spår at mynten vil nå et maksimum på $0,003 neste år. Dette er ikke veldig imponerende siden den for øyeblikket er verdt $0,002. Det høyeste den kan gå opp til i 2024 er $0,004.

I 2025 vil ALTS handles for $0,005 i gjennomsnitt. Det kan gå opp til $0,006 det året.

