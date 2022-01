League of Kingdoms er et gratis-å-spille MMO-krigsstrategispill på blokkjeden. Mynten LOKA har steget 12,38 % de siste 24 timene på nyheter om en Binance-notering. Hvis du vil vite mer om tokenet LOKA, inkludert de beste stedene å kjøpe LOKA, er du i ferd med å finne det ut.

Siden LOKA er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe LOKA ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe LOKA akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert LOKA.

Med adopsjonen av LOKA-tokenet har League of Kingdoms større adopsjon, inkludering og aktivering av spillere ettersom spillere effektivt kan eie, foreslå, stemme og tjene på spillplattformen.

LOKA er League of Kingdoms sitt opprinnelige styringstoken og vil bli brukt som valuta i League of Kingdoms-spillfranchisen. Du kan bruke den til alle kjøp i butikk i spillet, for eksempel kjøp av pakker eller varer.

Den brukes som en NFT-booster for å lage, oppgradere og skaffe spesielle NFT-ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, kommende Drago og Skin NFT.

Tokenet brukes også til å foreslå og stemme på styringsforslag i kjeden for å bestemme fremtidige funksjoner, retningslinjer, innhold og/eller parametre for spillet.

LOKA-tokens kan også tjenes ved å spille konkurranser i spillet og/eller utføre spesielle oppgaver.

Tokens til blokkjede-spill er bare like populære som spillene de brukes til. Hvis populariteten synker, vil også verdien av tokenet synke. Din investering må ta hensyn til din individuelle risikotoleranse.

Coin Data Flow gjør en LOKA-prisprediksjon basert på andelen av Bitcoins gjennomsnittlige vekst per år. Hvis andelen er 5 %, vil LOKA handles for 2,89 USD i 2023, 3,26 USD i 2024, 3,69 USD i 2025 og 4,17 USD i 2026.

Hvis andelen er 10 %, vil disse tallene være $3,22, $4,06, $5,11 og $6,44 for de ovennevnte årene.

