Live The Graph-prisen i dag er $0,39 med et 24-timers handelsvolum på $217,2 millioner. The Graph har steget 16,65 % de siste 24 timene.

Denne korte guiden har alt du trenger å vite om The Graph-nettverket og mynten, inkludert om og hvor du skal kjøpe The Graph hvis du velger det.

De beste stedene å kjøpe The Graph nå

Siden GRT er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe GRT ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe GRT akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler

Du må kjøpe ETH først siden GRT handles mot ETH på desentraliserte børser.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din GRT

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert GRT.

Hva er The Graph?

The Graph er en protokoll for å søke etter data på Ethereum Mainnet og lignende nettverk, som driver mange applikasjoner i det bredere Web3-økosystemet og delvis DeFi.

GraphQL brukes til å hente blokkjededata, som deretter brukes til å bygge og publisere undergrafer. Det er enkelt for utviklere å begynne å bygge på dette nettverket på grunn av en vertstjeneste i produksjon.

The Graph støtter indekseringsdata fra Ethereum, IPFS og POA.

The Graph tar sikte på å ta pålitelig desentralisert offentlig infrastruktur mainstream. Deltakerne bruker Graph Token (GRT) for å sikre økonomisk sikkerhet for nettverket og integriteten til dataene det spørres etter.

Bør jeg kjøpe The Graph i dag?

The Graph kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

The Graph prisprediksjon

Price Prediction er ganske bullish på BRT. De spår at den kan gå opp til $0,66 med en gjennomsnittlig handelspris på $0,58 i år. I 2023 vil den være verdt minst $0,84, men det er mer sannsynlig at den handles for gjennomsnittsprisen på $0,87.

Året etter vil The Graph handle for minst $1,19. Den kan maksimalt gå opp til $1,41 med en gjennomsnittlig handelspris på $1,23. Den laveste mulige prisen i 2025 er $1,81.

Wallet Investor har et veldig motsatt syn. De anser The Graph som en dårlig ettårsinvestering. Prisen vil forbli uendret og investeringen din kan miste verdi.

