Live Tornado Cash-prisen i dag er $47,49 med et 24-timers handelsvolum på i underkant av $300 millioner. Tornado Cash er opp 51 % i dag. Du trenger ikke mer enn denne hurtigguiden for detaljer om Tornado Cash, om du bør investere, og hvor du kan kjøpe Tornado Cash hvis du ønsker det.

De beste stedene å kjøpe Tornado Cash nå

Siden TORN er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe TORN ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe TORN akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din TORN

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert TORN.

Hva er Tornado Cash?

Tornado Cash er en desentralisert, ikke-forvarende personvernløsning bygget på Ethereum. Den forbedrer transaksjonspersonvernet ved å bryte kjeden mellom mottaker- og destinasjonsadresser.

Løsningen bruker en smart kontrakt som aksepterer ETH og ERC-20 innskudd. Disse innskuddene kan tas ut av hvilken som helst adresse i kjeden. Når en eiendel tas ut av den nye adressen, er det ingen måte å knytte uttaket til innskuddet, noe som sikrer personvernet.

For å sikre personvernet bruker Tornado Cash null kunnskapsbevis (zk-SNARKs). Når en bruker bestemmer seg for å gjøre et uttak, må brukeren fremlegge bevis på hemmelig informasjon som tilsvarer en av smartkontraktenes lister over innskudd.

Dette beviset er verifisert uten at brukeren trenger å avsløre nøyaktig hvilket innskudd som tilsvarer deres hemmelige informasjon. Den smarte kontrakten sjekker deretter beviset, og overfører innsatte midler til adressen spesifisert av uttakstransaksjonen. Ingen ekstern part kan knytte innskuddet til uttaket.

Bør jeg kjøpe Tornado Cash i dag?

Tornado Cash kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å studere markedet og lese estimater på prisbanen før du forplikter deg.

Tornado Cash-prisprediksjon

Tech News Leader anser Tornado Cash som en god investering. De spår at Tornao Cash kan gå opp til $75,44 på ett år, til $243 på 5, og til hele $1543 på et tiår.

Tornado Cash på sosiale medier