Den 22. største kryptoen etter markedsverdi har økt de siste dagene. Den var opp 15 % i går og la til ytterligere 8 % i dag. Den totale gevinsten for uken overstiger 10 %.

Årsakene til rallyet inkluderer introduksjonen av Decentralized USD (USDD), en stabil mynt som lover å gjøre finans tilgjengelig for alle, for Tron. Dette er ventet 5. mai.

I tillegg annonserte Tron den offisielle etableringen av Tron DAO Reserve.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Tron, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe Tron nå

Siden TRX er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe TRX ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe TRX akkurat nå:

1. Kjøp BNB hos en regulert børs eller megler, som Binance ›

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send BNB til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Pancakeswap DEX

Gå til Pancakeswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte BNB mot din TRX

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert TRX.

Hva er Tron?

Tron er et økosystem der innholdsskapere kan koble seg direkte til publikum. Tron ønsker å eliminere mellommenn ved å eliminere sentraliserte plattformer som musikksider, appbutikker og strømmetjenester.

Som et resultat vil forbrukere betale mindre for innhold. Tron sier at det har et talentfullt og erfarent utviklerteam, basert rundt om i verden, som er hentet fra store selskaper som Ripple Labs.

Bør jeg kjøpe Tron i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Tron prisprediksjon

Wallet Investor anser Tron som en god langsiktig investering. De forventer en langsiktig økning med en prisprediksjon på $0,22 i april 2027.

En 5-års investering vil generere inntekter på rundt +230 %. Hvis du investerer $100 i Tron nå, kan verdien øke til $330 i 2027.

