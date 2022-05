Tron-prisprediksjon: USDD-bekymringer gjenstår

Tron-prisen har vært litt flyktig de siste dagene på grunn av bekymringer om den nylig lanserte USDD stablecoinen har en nær likhet med Terra USD. Mynten handles til $0,069, som er omtrent 25 % under det høyeste nivået forrige uke. Den totale markedsverdien har falt til rundt 6,82 milliarder dollar.

USDD bekymringer gjenstår

Den største historien i kryptovalutaområdet denne måneden var kollapsen av Terra USD, den tredje største stabile mynten i verden. På sitt høydepunkt var det den tredje største stabile mynten i verden etter Tether og USD Coin.

En annen stor historie var lanseringen av USDD Coin av Tron. USDD er en stabil mynt som ligner mye på Tron USD ved at den ikke er støttet av amerikanske dollar. I stedet er det en algoritmisk stablecoin som automatisk rebalanserer når den beveger seg under eller over $1.

USDD har vært en av de mest suksessrike stablecoin-lanseringene noensinne. På mindre enn tre uker har den totale markedsverdien hoppet til over 310 millioner dollar. Dette gjør den til en av de største stabile myntene i verden og den 147. største mynten globalt.

TRX-prisen har falt på grunn av bekymringer for USDD stablecoin. Med algoritmiske stabile mynter som DEI, Neutrino og Terra USD som mister koblingen, er det bekymring for at USDD også kan gjøre det samme. For nå har imidlertid myntens pinne holdt seg relativt godt og har variert mellom $0,998 og $1,01.

Tron-prisen har også falt på grunn av den svake ytelsen til DeFi-plattformen. Som alle plattformer har dens totale verdi låst krasjet hardt de siste dagene. Den har falt litt til rundt 4,2 milliarder dollar, noe som gjør den til den fjerde største kjeden i verden.

Tron pris prediksjon

Når vi ser på firetimersdiagrammet, hoppet TRX-prisen til det høyeste på $0,092 da etterspørselen etter USDD-mynten steg. I de siste øktene har imidlertid mynten trukket seg kraftig tilbake og beveget seg under 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Mynten forblir over den stigende trendlinjen som vises i svart.

Trons Stokastiske Oscillator har beveget seg litt over det nøytrale nivået ved 50. Derfor er utsiktene for Tron-prisen litt bearish, med neste nøkkelstøttenivå på $0,065. Et trekk over motstanden på $0,0072 vil ugyldiggjøre bearish-synet.