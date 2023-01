TRON prisprognose: TRX og MCADE er klare for 2023. Er det et godt tidspunkt å investere nå?

Tron (TRX) prisprognose ser sterk ut for fremtiden, og det er er et godt tidspunkt å investere i tokenet nå. Imidlertid kan Metacade, (MCADE) et helt nytt prosjekt, være det tokenet som gir best resultater i løpet av de kommende årene.

I følge nylige rapporter er MCADE sitt potensial for avkastning mye høyere enn Tron sin prisprognose, noe som betyr at det er et godt tidspunkt å investere nå, før prisene begynner å stige.

Metacade ser ut som den beste krypto-investeringen i 2023

Kryptomarkedet kan begynne å ta seg opp i løpet av 2023, med Tron og Metacade klare når den uunngåelige reverseringen i trenden inntreffer. Året 2022 så prisreduksjoner over hele linja, med mange altcoins som tapte over 90 % av verdien, men disse to tokens er godt posisjonert for fremtiden, og det er et godt tidspunkt å investere nå.

«BTFD!» er et vanlig idiom i Web3. Under bjørnemarkedet sitt laveste markedsnivå har investorene det største potensialet for avkastning, noe som er en viktig grunn til at det nå er et godt tidspunkt å investere i både TRX og MCADE. Mens TRX har eksistert en stund, er MCADE en helt ny GameFi-plattform som har vakt stor interesse de siste ukene.

MCADE sin presale betafase fikk inn finansiering på en verdi av $ 1,12 millioner på litt over tre uker. Prosjektet har også doblet tilhengerskaren på sosiale medier og ser ut til å bli en av de ledende aktørene innen blokkjede-spill over tid.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade er den første fellesskapsdrevne arkaden og den største plattformen i sitt slag som finnes i Web3. Det vil tilby mange forskjellige Play2Earn-spill, med sikte på å bli et sentralt knutepunkt for alt som har med GameFi å gjøre.

Prosjektet tilbyr avansert mekanikk og et stort antall unike funksjoner som muliggjør krypto-inntjening for brukerne. Brukere vil kunne få tilgang til noen av de mest verdifulle alfaene innen blokkjede-spill, inkludert de nyeste trendene og tipsene for å få mest mulig ut av spillopplevelsen.

Metacade har også som mål å støtte utvidelsen av GameFi-sektoren direkte. Metagrants-programmet vil tillate spillutviklere å sende inn forslag til nye spill, der fellesskapet vil stemme for å avgjøre hvilke nye spill de liker best. Utviklerne som får flest stemmer vil motta finansiering i tidlig fase for å støtte utviklingen av en ny arkadetittel.

Hvordan fungerer MCADE?

Metacade sin Play2Earn -arkade vil tilby både tilfeldig spilling og gaming på konkurransenivå. Spillere kan tjene MCADE-tokens for å komme seg gjennom endeløse nivåer og prøve å slå sin egen poengsum, eller ved å konkurrere mot andre brukere i turneringer med betalt inngang som arrangeres av Metacade.

I tillegg til dette vil Metacade belønne brukere for å bidra til fellesskapet. Create2Earn-funksjonen vil stimulere til innholdsskaping på plattformen, som kan inkludere spillanmeldelser, interaksjon med andre brukere eller deling av den siste informasjonen om blokkjede-spill.

Metacade introduserer også en en funksjon der brukere kan finne seg en ny jobb, kalt Work2Earn. Dette vil koble fellesskapet mot betalte jobbmuligheter innen Web3, alt fra deltids- til heltidsstillinger. Brukere kan søke på spillejobber, frilans-roller eller stillinger på fulltid når jobbtavlen lanseres i 2024.

Vil MCADE nå $ 5 i 2025?

I 2023 vil Metacade-plattformen begynne å tilby sine spill til fellesskapet, og MCADE-tokenet vil også bli lansert på desentraliserte børser (DEX-er) etter IDO. Dette forventes å øke etterspørselen etter MCADE, med eksperter som spår en positiv prisprognose i løpet av de kommende årene.

MCADE sitt presale er en flott mulighet for de som lurer på om det er et godt tidspunkt å investere nå, siden prisen neppe noen gang blir så lav igjen. Innen 2025 kan MCADE nå $ 5, som vil være en prisøkning på 250x fra slutten av presale. Denne typen prisøkninger ligner på avkastningen fra andre store GameFi-plattformer som Sandbox i 2021, og Metacade ser ut til å følge etter.

Hva er Tron (TRX)?

Tron prisprognose er ikke fullt så optimistisk som Metacade sin, siden plattformen allerede har eksistert i flere år. Til tross for dette er Tron et ledende lag 1 blokkjede-nettverk som kan støtte et stort antall transaksjoner til en lav kostnad for brukerne. Prosjektet er godt posisjonert de kommende årene, og Tron prisprognose spår positiv avkastning.

Tron prisprognose: Vil TRX nå $ 0,50 i 2025?

Tron prisprognose spår nye toppnivåer for Tron i 2025. TRX-økosystemet fortsetter å vokse, med flere nye prosjekter som bygges i universet. Et annet krypto-oksemarked forventes å oppstå etter Bitcoin sin halveringsbegivenhet i 2024, som burde tiltrekke flere brukere til TRX-økosystemet.

I 2025 er Tron prisprognose $ 0,50. Dette vil være en 10x avkastning fra dagens prisnivå, noe som gjør det til et godt tidspunkt å investere i Tron nå.

Er det et godt tidspunkt å investere i MCADE nå?

MCADE sitt presale er et godt tidspunkt å investere, det er helt sikkert. Prisen ser ut til å skyte i været på slutten av presale, og den nåværende prisen vil sannsynligvis se lav ut sammenlignet med den fremtidige verdien av MCADE. Metacade har et enormt potensial for fremtiden. Tron prisprognose er også optimistisk, så det er et godt tidspunkt å investere nå.

Prisen for MCADE stiger imidlertid fra $ 0,008 til $ 0,02 i løpet av presale. Investorer har begrenset tid til å kjøpe MCADE til best mulig pris, da verdien av MCADE vil øke hver gang et nivå av presale blir utsolgt. Investorer bør være raske til å engasjere seg før det er for sent, siden Metacade ser ut til å skyte i været i 2023 og videre.

