Tron (TRX) har steget høyere denne uken, selv om andre store mynter sliter med å rapportere seriøse gevinster. Mynten er imidlertid ikke ferdig ennå, og vi kan se flere gevinster i dagene fremover. Fortsett å lese for mer analyse, men først, her er de viktigste takeawayene:

Tron har gått bedre enn markedet og er opp rundt 15 % for uken

Mynten vil ha som mål å klare $0,085 på kort sikt

Momentumoscillatoren viser også at TRX er bullish

Datakilde: Tradingview

Tron (TRX) – Prisanslag

Kryptomarkedet generelt har hatt en veldig treg uke. Men Tron har klart seg ganske bra sammenlignet med andre mynter. Tokenet er nå opp rundt 15 % i løpet av uken, og det forventes fortsatt mer oppside. Faktisk, hvis det nåværende momentumet holder, vil TRX sannsynligvis teste $0,085-merket i dagene fremover. Dette vil representere en gevinst på rundt 35 % fra dagens pris.

Imidlertid vil denne bullish-saken bare være gjennomførbar hvis TRX stenger dagen over $0,7. For øyeblikket har mynten falt litt under dette merket. Men ser vi på de høyere bunnene og høyere toppene satt over de siste 24 timene, er det svært sannsynlig at TRX faktisk vil stenge godt over $0,7.

Dessuten presser det nåværende momentum TRX veldig nær sin 200-dagers EMA. Hvis okser bryter dette nivået, kan vi se en vedvarende vekstperiode for Tron.

Hvorfor er Tron en verdig investering?

Tron er rangert blant de 10 beste blokkjede-infrastrukturprosjektene i verden. hvis du ønsker å investere i krypto på lang sikt, vil dette være en grei mynt å kjøpe.

Selv på kort sikt tilbyr TRX fortsatt utrolige muligheter. Faktisk har mynten falt kraftig fra all-time highs. Denne nedgangen kan gi en fin mulighet for investorer til å tjene penger på Trons bedring i løpet av de kommende månedene.