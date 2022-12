Det er ingenting verre enn når en ellers fengende film avsluttes med en underveldende slutt. Du forlater kinoen og føler deg lurt, en sur smak henger igjen i munnen.

Når det gjelder kryptovaluta , ser året 2022 ut som det får den perfekte avslutningen. Dette har ikke vært en lykkelig film, det skal sies. Markedene har krasjet i år, skandalene har vært mange og uttrykket «Kapittel 11» har blitt ubehagelig vanlig.

Og nå avslutter vi det med en Donald Trump NFT-samling som fanger mainstream medieoppmerksomhet. Samlingen har passert 7000 ETH i volum – det er en over $8,5 millioner i skrivende stund. Gulvprisen for samlingen startet under $100, men er nå nær $400.

Trumps samling kom denne måneden med 45 000 samleobjekter som ser ut som sportskort. De viser den tidligere presidenten i alle slags varianter, for eksempel at han står foran Mount Rushmore, eller holder i en rifle ikledd militærutstyr med en hund ved sin side.

Men den tilsynelatende suksessen til prosjektet har fått mange til å grave videre i prosjektet, med noen morsomme resultater som dukker opp. Twitter-bruker @NFTherder la merke til at en mistenkelig mengde av de sjeldneste NFT-ene i samlingen ble hamstret av en skaperlommebok.

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022