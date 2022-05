Tyskland publiserer første skatteguide for krypto

Vi kan være i et dypt fall, implementeringen av regulering fortsetter fortsatt. Det tyske finansdepartementet publiserte et såkalt «BMF-brev» som sier hvordan du kan regulere inntektsskatten til krypto. Det er første gang slik informasjon er frigitt om kryptovaluta.

Hva er dette brevet?

Treasury Department beskrev brevet som «en juridisk sikker og lett anvendelig veiledning om inntektsskattebehandling av virtuelle valutaer og andre tokens,» heter det på Federal Treasury Departments nettsted.

«Dette brevet inneholder spørsmål om krypto som er forklart og klassifisert i henhold til inntektsskatteloven. Ikke bare inneholder den informasjon om handel med krypto, men departementet behandler til og med inntektsskatt for gruvedrift, staking, loins, harde gafler, airdrops, nytte- og sikkerhetstokens og ansattes inntekt.» Så de er godt informert.

Etter ett år er salget av BTC og ETH skattefritt

En bemerkelsesverdig avgjørelse i brevet er at de to største myntene kan selges skattefritt etter ett år. «For privatpersoner er salget av kjøpte bitcoin og eter skattefritt etter ett år,» sa parlamentarisk statssekretær Katja Hessel. Men dette brevet er ikke utfyllende for fremtiden. Ting kan fortsatt endre seg.

«Selvfølgelig er den kommende offisielle publiseringen av BMF-brevet ikke slutten på vår diskusjon om emnet, men et foreløpig resultat. Den raske utviklingen av «kryptoverdenen» sikrer at vi ikke går tom for emner. Det foreligger allerede et tilleggsbrev om forpliktelser til samarbeid og registrering.»

For de som er interessert i brevet; dette kan leses her. For det må du snakke et godt ord tysk, eller konsultere et godt oversettelsesprogram.

Tyskland er nummer 1 på krypto

Ifølge Coincub tar Tyskland førsteplassen som beste kryptoland i verden. Landet scorer enda høyere enn El Salvador, som ser ut til å være mange skritt foran og har akseptert bitcoin som lovlig betalingsmiddel. Tyskland er fortsatt foran den søramerikanske nasjonen fordi kryptoinvesteringer i Tyskland allerede er en del av den innenlandske sparesektoren.

I tillegg er landet nummer én i antall bitcoin-noder og skattepolitikken har allerede vært progressiv, men Finansdepartementet tar det ett skritt videre.