U.S. Bank har bekreftet at de vil introdusere custodytjenester med støtte for Bitcoin, Litecoin og Bitcoin Cash

U.S. Bank-kunder fra Caymanøyene og USA kommer nå til å kunne benytte seg av nye custodytjenester for sin kryptovaluta. Dette ble kjent i en kunngjøring fra tirsdag som avslørte at banken har inngått et samarbeid med New York Digital Investment Group (NYDIG), som første sub-custodian som tilbyr akkurat denne tjenesten. Banken la til at de fortsatt har planer om å utvide nettverket av tilbydere.

Gjennom sitt samarbeid med NYDIG kommer U.S. Bank til å støtte institusjonelle klienter med private midler ved å tilby custodytjenester for private nøkler for Litecoin, Bitcoin og Bitcoin Cash. Da hun fortalte om bankens nye planer bemerket Gunjan Kedia, visedirektør hos U.S. Banks avdeling for verdiforvaltning og investeringstjenester, at interessen for kryptoindustrien blant investorer har økt i løpet av det siste året. Hun bemerket at også etterspørselen fra deres kunder har økt betraktelig.

«Våre institusjonelle klienter har akselerert sine planer om å tilby kryptovaluta, og som en respons på dette har vi gjort det til en prioritet å akselerere våre evner til å tilby custodytjenester,» fortalte hun.

Hun bemerket likevel at de regulatoriske usikkerhetene i forbindelse med kryptovaluta ikke er helt heldig, og forklarte videre at dette var begrunnelsen til at de ønsket en samarbeidspartner som har en god balanse mellom kvalitet og risikohåndtering, nemlig NYDIG.

«Integritet og ekspertise er kritisk for at vi skal kunne sikre våre klienters mest verdifulle investeringer, derfor er vi svært glade for å kunne tilby våre institusjonelle klienter NYDIGs industriledende Bitcoinekspertise, støttet av U.S. Banks finansielle styrke.»

Kedia påsto videre at de fleste verdiforvaltere nå tar krypto mer på alvor, særlig i det klientenes interesse øker. Avdelingen for verdiforvaltning og investeringstjenester er en veletablert forvaltningstjeneste som forvalter verdier for over $8,6 billioner. De nyeste tallene viser ytterligere $282 milliarder i forvaltede midler.

Flere institusjoner i USA, fra Bank of New York til finanstjenesteselskaper som State Street, har gradvis begynt å åpne seg for kryptovaluta, på tross av usikkerhetene i forbindelse med reguleringer. BNY Mellon kunngjorde sin kryptostrategi tilbake i februar, da de offentliggjorde sine planer om å utvikle en Digital Asset Unit for «overføring, oppbevaring og utsteding av digitale verdier». State Street, på sin side, har åpnet en underenhet kalt State Street Digital som potensielt vil tilby custodytjenester for kryptovaluta.

Kedia påpekte også at selv om digitale verdier ble skapt for å bli kvitt mellommenn, så kan man ikke se bort ifra at dette behovet for mellommenn fortsatt finnes. Hun argumenterte med at fondsforvaltere trenger godkjenning av aktører som blant annet U.S. Bank for å fjerne klientenes bekymringer.