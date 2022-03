Crypto VCs Sanctor Capital og GBV ledet finansieringsrunden

Manchester-oppstarten planlegger å bruke midlene til å innovere og bygge en NFT-plattform som gir mulighet for en demokratisk tilgang og bruk av kunstnere og samlere.

Den britiske-baserte NFT-plattformen KnownOrigin har samlet inn 4,85 millioner dollar i sin serie A-finansieringsrunde, sa oppstarten i en pressemelding delt med CoinJournal.

Venturekapitalselskapene GBV og Sanctor Capital ledet finansieringsrunden, med deltagelse fra D1 Ventures, Cultur3 Capital, LD Capital, MetaCartel Ventures DAO og Pluto Digital. Runden tiltrakk seg også støtte fra Future Arts, Yin Cao og Colborn.

KnownOrigin 'KO' er en banebrytende NFT-plattform, medstiftet i 2018 av David Moore, Andy Gray og James Morgan. Plattformen har gjennom årene åpnet for en demokratisert kunstverden der kunstnere viser frem og selger sine digitale kunstverk via forenklede transaksjonsprosesser.

Den Manchester-baserte oppstarten planlegger å bruke de nye midlene til å reinvestere i sin NFT-markedsplass for digital kunst, med sikte på å sikre at kreative fortsetter å dra nytte av nye teknologier som Web 3 og Metaverse.

Partnerskap inkluderer Netflix og Adidas

I følge medgründer James Morgan vil disse 4,85 millioner dollar hjelpe oppstarten til å vokse, innovere og bygge et økosystem som vil være til nytte for det bredere NFT-området.

For å bidra til å nå disse målene har KnowOrigin-teamet sett etter investeringer og ekspertise fra fremtredende kryptoinvestorer og blokkjede-innovatører i NFT-området. Det har også inngått samarbeid med toppmerker som strømmegiganten Netflix, Europas største sportsklærfirma Adidas og det amerikanske programvareselskapet Adobe.

I en kommentar til investeringen sa medgründer Morgan at målet er å tilby " et tillatelsesløst, transparent, rettferdig blomstrende økosystem der skapere og samlere kan engasjere seg i kulturfortreffelighet og opplevelse ."

Bringe NFT-er til samfunnet

KnownOrigin har over 5000 skapere på plattformen sin, med salg på over 30 millioner dollar det siste året alene hentet fra et voksende marked av NFT-samlere fra hele verden.

I tillegg til å tilby et økosystem som favoriserer NFT-skapere og artister, har KO bygget et nytt royaltysystem som lar artister motta royalty umiddelbart etter hvert salg.

Men arbeidet deres slutter ikke med plattformdeltakerne, bemerket teamet i pressemeldingen. Oppstarten har forsøkt å bringe NFT-verdenen til Manchester-samfunnet, inkludert arrangementer som inneholder både lokale og globale NFT-talenter.