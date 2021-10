Her er noen av de viktigste krypto- og DeFi-nyhetene du kanskje har gått glipp av denne uken

Kraken må betale bot på $1,25 millioner for lovbrudd

Kryptobørsen Kraken er nødt til å betale en bot på $1,25 millioner for å angivelig ha tilbudt uregulerte kryptoprodukter til sine brukere. I en uttalelse publisert av CFTC ble det også oppgitt at Kraken har blitt bedt å stanse all drift som bryter med landets Commodity Exchange Act.

Saken bunner i CFTCs funn som viser at Kraken hadde tilbud marginhandel til sine kunder i perioden juni 2020 til juli 2021. Kraken har også blitt siktet for blant annet å ha tvunget likvidasjon dersom tilbakebetalinger ikke ble gjort innen 28 dager.

I en kommentar vedrørende avgjørelsen fortalte fungerende direktør for håndhevelse hos CFTC, Vincent McGonagle, at avgjørelsen er en del av regulatorens mange tiltak for å bedre beskytte forbrukerne. Han la også til at marginhandel av digitale verdier i USA er nødt til å etterleve de gjeldende lover og reguleringer.

På tross av at de har inngått en avtale med regulatorene har ikke Kraken verken innrømmet eller benektet sin skyld i saken. Børsen ga i stedet en uttalelse hvor de fortalte at de fortsatt ønsker å samarbeide med regulatoriske myndigheter for å bedre kryptoindustrien over hele verden.

FINMA godkjenner første kryptofond i Sveits

Crypto Finance ble den første aktøren som mottok godkjenning fra Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). Den sveitsiske regulatoren bekreftet i en uttalelse at selskapet kommer til å få tilby sitt ‘Crypto Market Index Fund’, administrert av PvB og med custodialtjenester fra SEBA Bank.

FINMA fortalte også at de har implementert ulike krav som skal sørge for at aktørene som mottar godkjenning er i stand til å håndtere alle de risikoene som hører med i kryptomarkedet. For å kunne motta godkjenningen er det blant annet et krav om at det kun investeres i veletablerte kryptoverdier med et tilfredsstillende høyt handelsvolum. I tillegg må aktører som ønsker godkjenning sørge for at investeringene gjøres via andre aktører og plattformer som befinner seg i et land som er medlem av Financial Action Task Force, i tillegg til at de kommer til å være underlagt lovverk relatert til antihvitvasking.

Regulatoren er også interessert i å skape et lovverk for finansmarkedene på en «konsekvent teknologi-nøytral måte» for å fremme innovasjon i landet, samtidig som at de sørger for at teknologi ikke brukes for å omgå lover og reguleringer.

Cardano investerer $100 millioner i DeFi- og NFT-prosjekter

I et innlegg holdt på søndag ved Cardano 2021 Summit fortalte Ken Kodama, administrerende direktør hos Emurgo, at de ønsker å investere $100 millioner for å fremme og fremskynde utviklingen av Cardanos økosystem. Kodama bekreftet også at de fra neste år vil etablere en «dedikert operasjon» som skal finansiere blokkjedens økosystem

Dette kan potensielt ha en stor påvirkning på blokkjeden, da Emurgo har vært en viktig del av Cardanos samarbeid med myndigheter, utviklere, startups og andre aktører i markedet. Som en viktig bidragsyter for utviklingen av Cardanos økosystem håper brukere at investeringen vil bidra til å skalere opp økosystemets bruksområder.

I tillegg, siden blokkjeden har vært kompatibel med smartkontrakter siden Alonzo-oppgraderingen, kan de nye midlene potensielt også hjelpe Cardano med å utvikle sine egne DeFi- og NFT-prosjekter. Cardano planlegger også å bruke deler av midlene til å øke bevissthet rundt blokkjedeteknologi. Investeringsprosjektet vil deles inn i to underprosjekter, Emurgo Ventures og Emurgo Africa. Emurgo Africa kommer til å støtte over 300 startups i Afrika, mens Emurgo Ventures vil fokusere på andre utviklede markeder.

Alibaba stanser salg av kryptominere

Netthandelsgiganten Alibaba publiserte på mandag en kunngjøring hvor de bekreftet at de vil stanse salg av utstyr for kryptomining. Videre la de til at de også kom til å innføre begrensninger for all programvare, læringsressurser og strategier relatert til digitale valutaer. Forbudet trer i kraft den 8. oktober, men Alibaba uttalte at de ikke kommer til å straffe tredjeparter som bryter med de nye reglene før 15. oktober.

Kunngjøringen kom som en respons på Kinas avgjørelse fra forrige fredag, hvor de kunngjorde at all kryptoaktivitet blir ulovlig i landet. People’s Bank of China, sammen med andre regulatoriske organer i landet, kom frem til den kryptofiendtlige avgjørelsen, og advarte om at også aktører som tilbyr offshore kryptotjenester til kinesiske innbyggere bryter loven.

På tirsdag sluttet Bitmain seg til de mange selskapene som har blitt påvirket av forbudet, da kilder fortalte CoinDesk at produsenten vil stanse sitt salg i Kina og flytte en betydelig andel av driften sin ut av Shenzhen-regionen. Bitmain vil nå investere i mer kryptovennlige områder hvor de allerede har gjort seg kjent, som Georgia i USA og Istanbul i Tyrkia.

Europa er det største kryptomarkedet i verden, ifølge Chainalysis

De europeiske landene gjennomførte kryptotransaksjoner verdt mer enn $1 billion i perioden juni 2020 til juli 2021, ifølge en Chainalysis-rapport som ble sluppet på tirsdag. Dette beløpet representerer 25% av den totale globale kryptoaktiviteten, og det var de sentrale, nordiske og vestlige regionene i Europa som skilte seg mest ut og bidro til en enorm vekst, særlig sammenlignet med aktiviteten i Øst-Asia.

Chainalysis mener en økning i institusjonelle investorer er det som har bidratt mest til veksten. Fra juli 2020 til juni i år har bidraget fra institusjonelle investorer økt fra $1,4 milliarder til $43,6 milliarder. Veksten var størst i Storbritannia, som alene sto for kryptotransaksjoner verdt $170 milliarder, hvor 49% var relatert til DeFi-protokoller.

Rapporten viser at DeFi blir en stadig viktigere del av markedet, med tanke på at det sto for en stor andel av de institusjonelle transaksjonene som ble målt i denne perioden. Faktisk har tre til fire av de fem mest utbredte tjenestene vært DeFi-relaterte hver måned i den nevnte perioden. Dette har også blitt tydelig at investorer nå i større grad har begynt å benytte seg av såkalt ‘staking’ av kryptovalutaen sin via DeFi-protokoller.